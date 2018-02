Fue el concejal Agustín Ciorciari quien difundió las imágenes, por redes sociales, de un triple choque generado el pasado fin de semana, según él, por el "irresponsable" chofer de un patrullero del Centro de Operaciones Municipales de Tres de Febrero que milagrosamente no tuvo víctimas fatales.



El violento accidente vial sucedió el pasado sábado a las 8:30 en el cruce de 17 de agosto y San Guillermo.



El móvil policial transitaba por la calle 17 de Agosto, en dirección a Panamá cuando al llegar al cruce con San Guillermo, chocó con una 4x4 de color negro, que se dirigía hacia Avenida Bernabé Márquez. Debido al fuerte impacto, el conductor de la camioneta perdió el control e impactó contra un Volkswagen Gol Trend blanco que estaba estacionado, con una mujer que se disponía a arrancar.



En las últimas horas, Ciorciari, perteneciente al Bloque FPV-PJ, difundió un video con las imágenes del accidente. "Miren detenidamente y vean la irresponsabilidad del chofer. No son policías, son civiles que contrata la Municipalidad y la Secretaría fantasma de Seguridad que inventaron, la cual lleva gastado más de 400.000.000 de pesos en dos años", expresó el funcionario local.

Analía, una de las víctimas del inédito suceso y dialogó con Crónica y confesó que está "viva de milagro".



La mujer, dueña de una inmobiliaria que se encuentra justo en la esquina donde sucedió el hecho, relató que el sábado por la mañana salió del local a buscar algo a su coche, que estaba enfrente, y en ese preciso momento "dos camionetas chocan, me quedo dentro del auto, al ver que la camioneta vuela, me tiro para el lado del acompañante. La 4x4 impacta con mi auto y me empuja hasta mitad de cuadra", destacó Analía.



"Vecinos vieron que quedé atrapada en el auto, me asistieron y me sacaron del auto, me realizaron primeros auxilios. Estoy toda golpeada, y con un corte de 4 puntos", confesó Analía a Crónica.



Al respecto: aclaró que ni la policía y personal médico arribaron al lugar a la brevedad. "Me fui caminando a la clínica con vidrios entre las piernas. Estoy viva de casualidad".