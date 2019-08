Diego Pirota, abogado de la familia de la periodista Débora Pérez Volpin, quien murió en febrero de 2018 durante una videoendoscopia digestiva alta, pidió en la última jornada del juicio "4 años y cinco meses de prisión y 10 años de inhabilitación" para el endoscopista y "3 años en suspenso y inhabilitación de 10 años" para la anestesista Nélida Ines Puente.

Antes de entrar a la lectura de alegatos, Pirota disparó contra el endoscopista Diego Bialolenkier: "La sorpresa sería si él se sienta y nos cuenta qué pasó realmente en el momento en el que lesiona el esófago de Débora. O que diga 'Yo no lo advertí, no me di cuenta que ha pasado acá, pero fui yo quien lesionó'".