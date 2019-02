Marcos, uno de los justicieros, tiene 13 años.

Celeste, La madre de Marcos, uno de los dos nenes que salvaron a un pequeño de 9 años que estaba siendo violado en un descampado de la localidad bonaerense de Tristán Suárez, relató a Crónica HD cómo se enteró de la hazaña que su hijo de 13 había realizado junto a Uriel, su amigo de 15. Además, dio detalles de la crianza del menor.

La mujer manifestó: "Estoy orgullosa, es un justiciero, no tengo palabras. Yo me enteré de que lo hizo por un llamado de la policía. Me dijeron que estaban yendo a la comisaría con mi hijo y me asusté. Luego, me tranquilizaron y me comunicaron que mi nene era un héroe".

Agregó: "Marcos y su amigo vieron al acusado con un cuchillo abusando de un nene. Fueron a buscar a un hombre, le pidieron que llame a la policía y volvieron a buscar al agresor con palos. El violador los vio y salió corriendo".



Además, recordó: "Mi nene me decía que no le daba más el cuerpo de correr y que le faltaba el aire pero no podían dejarlo escapar después de lo que hizo ese hombre. No puedo creer que mi hijo se haya enfrentado a semejante cosa".

La mujer, orgullosa, manifestó que siempre le enseñó a su pequeño la importancia de ayudarse entre todos. También aseguró que los chicos conocían al acusado y a la víctima del barrio y agregó que el agresor permanece detenido.