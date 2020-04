Una prima de Camila Tarocco, la joven hallada asesinada en el partido bonaerense de Moreno tras permanecer 11 días desaparecida, reclamó hoy explicaciones y la renuncia del juez que le dio la prisión domiciliaria al único detenido por el hecho.



“El juez dejó el libertad a Ariel (González), el asesino, porque le otorgó la prisión domiciliaria y lo mandó a la casa sin una tobillera y sin custodia. Queremos justicia y que el juez renuncie o de una explicación pública por haberle dado la domiciliaria”, dijo a Télam Daiana, prima de Camila.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que quien dictó la prisión domiciliaria a González fue Gabriel Castro, titular del Juzgado de Garantías 2 de Moreno.



Camila había desaparecido la mañana del sábado 4 de este mes y el lunes 6 su familia radicó una denuncia formal que dio inicio a la investigación. Daiana señaló que toda la familia de la joven “esta shockeada” por la noticia y pidió justicia “para que esto no siga pasando”.



“Todavía no fuimos a reconocer el cuerpo pero por los tatuajes, los aritos y la descripción que nos dio la Policía, ya nos dijeron que es ella”, expresó. Y agregó: “A Camila la dejaron sola. A los días que le dictaron la domiciliaria vino a buscarla a la casa, violando la perimetral que tenía con ella, y la mató”.

También dijo que González, quien también contaba con antecedentes por robo, tenía fecha para el inicio de un juicio por violencia de género el 13 de marzo, pero a raíz de la cuarentena por el coronavirus se había pasado para mediados de abril.



En tanto, sobre los hijos de Camila y el acusado, un nene de 5 años y una nena de 7, la familia dijo que están con la madre de González y afirmó que irá a buscarlos en las próximas horas.

Camila y el acusado eran papás de un nene de 5 y de una nena de 7 años.



“La madre de Ariel también es una asesina porque es cómplice de lo que hizo su hijo”, aseveró Daiana, quien lamentó no poder darle el último adiós a Camila, ya que no están permitidos los velorios masivos en este momento de cuarentena.



“Este hombre no nos dio ni la oportunidad de darle el último adiós”, dijo.