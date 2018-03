Camila vivía a metros de la casa del acusado.

Un fiscal de Junín pidió la prisión preventiva de José Carlos Varela, acusado de abusar sexualmente y estrangular a Camila Borda, una niña de 11 años que fue hallada asesinada en la bañadera de la casa del detenido, en esa ciudad bonaerense, el domingo último.



Fuentes judiciales informaron que el requerimiento fue presentado por el fiscal de la causa, Sergio Terrón, quien solicitó que Varela (40) continúe detenido e imputado por el delito de homicidio criminis causa (para ocultar la violación), agravado por ensañamiento y alevosía.



Para el Ministerio Público Fiscal, el hombre es el único autor del homicidio de Camila, cometido el domingo en la casa quinta en la que el acusado vivía y trabajaba como cuidador, situada en Arias 1559 del barrio Ricardo Rojas.



Ahora la jueza de Garantías 3 de Junín a cargo de la causa, María Laura Durante, cuenta con cinco días para resolver el pedido de Terrón, quien continúa con las diligencias pendientes en el marco la instrucción del expediente.



La fuentes informaron que la semana que viene comenzarán los estudios psicológicos y psiquiátricos al acusado, que está alojado en la Unidad Penal 3 de San Nicolás, mientras que se llevan adelante los peritajes complementarios a la autopsia y el análisis de evidencias halladas en la escena del crimen.



En el marco de la causa, y al día siguiente del asesinato de Camila, Varela fue citado a declaración indagatoria y admitió haber estado junto a la víctima en el parque de la quinta en la que vivía, aunque dijo no recordar lo sucedido luego.



Tras la diligencia, el fiscal Terrón calificó los dichos del acusado como una "amnesia mentirosa".



"Dio una versión muy corta y lo único que manifestó es que recuerda en ese momento haber salido a darle de comer a su perro al parque de la quinta, que estaba la niña allí y que a partir de eso no recuerda mas nada", explicó entonces el fiscal, tras lo cual dijo que lo más importante es que se situó en la escena junto a la víctima.



"Trata de colocarse en una situación ventajosa, con una amnesia selectiva y mentirosa, para lograr una inimputabilidad", añadió.



Camila, quien vivía con su familia a metros de la casa que habitaba el acusado, desapareció el domingo cuando fue en su bicicleta a comprar algo al kiosco de la esquina.



Dado que la niña no regresaba, su madre concurrió a la comisaría 1ra. de Junín para realizar la denuncia por averiguación de paradero, por lo que inmediatamente la Policía montó un operativo en la zona para ubicarla y se entrevistó con el cuidador de la quinta.



Los policías que llegaron a la casa notaron en un principio que el hombre tenía una actitud evasiva, que no respondía a los llamados, hasta que luego se asomó y se mostró esquivo.

Cuando los efectivos entraron y quisieron revisar el baño, Varela no quiso y dijo que había un caño roto y que estaba todo inundado.



No obstante, los policías y varios vecinos que estaban con él ingresaron al lugar y encontraron a la niña fallecida adentro de la bañera.



Al conocer que Camila había sido asesinada, los vecinos comenzaron a destrozar el lugar e intentaron linchar al acusado, por lo que debieron ser dispersados por efectivos de la Policía local que acudieron al lugar.



De acuerdo al informe de la autopsia, realizada en el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Norte, "la muerte de la víctima ha sido tras un paro cardiocirculatorio traumático secundario a asfixia mecánica tras estrangulación por lazo".



Los forenses también constataron "lesiones a nivel de ano y vagina, compatibles con un abuso sexual".



"Yo no tengo ninguna duda de que el detenido es el autor, la prueba es contundente", dijo tras el hallazgo el fiscal, quien además reveló que que Camila alcanzó a defenderse de su agresor y le provocó lesiones en su cuerpo.



Además, el fiscal aclaró que niña fue hallada vestida cuando había sufrido un ataque sexual, por lo que no está claro si el acusado "la vistió él después o bien si la nena se vistió con la promesa de que la iba a dejar ir, y después cambió de idea para que no lo delatara y la mató".



El sospechoso tenía abiertos tres perfiles en la red social Facebook, en los que publicó mayoritariamente fotos de niñas y niños y una lista de más de 1.600 contactos formada por numerosas jóvenes y adolescentes.