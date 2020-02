La polémica cuenta de Facebook que defiende a abusadores en manada. ( Facebook)

Después de que una joven denunciará haber sido abusada por un grupo de amigos, a los que conocía de hacía mucho tiempo, los cuatro jóvenes acusados fueron detenidos y posteriormente trasladados a una penitenciaría, donde quedaron a disposición de la justicia.

Esta situación tuvo lugar en una casa de Luján de Cuyo, en Mendoza, y por el hecho están siendo investigados Facundo Mirasol, Lucas Molina, Matías Gonzalez y Facundo Villafañe quienes están privados de su libertad desde el pasado viernes.



Cabe destacar, que los cuatro sujetos están imputados por "abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas".



En tanto, y como es habitual en estos tiempos, en las redes sociales varias fueron las personas que repudieron los hechos y cargaron contra los acusados luego de que la víctima haga pública la violación que sufrió en manos de la "manada".

.

"Abusadores", "violines" y agravios por el estilo fueron los elegidos para calificar su accionar, al tiempo que los "escrachaban" con fotos y diferentes comentarios sobre su persona "para que todos sepan" lo sucedido.



Más tarde, la polémico llegó cuando una cuenta en Facebook, creada bajo el nombre "Aclaracion Caso" comenzó a publicar fotos de los detenidos con mensajes como: "¡Cuatro Inocentes! De a poco se va esclareciendo el caso. Esperando que se abra la audiencia para presentar una avalancha de testimonios, filmaciones y pruebas contundentes a favor de los imputados. No podemos salir a decir lo que sabemos. Solo que no crean en la prensa amarillista".

Estos son los cuatro sujetos detenidos por abusar de una joven.



En otro posteo se podía leer la siguiente afirmación: "DROGAS DESCARTADAS. Noticia de canal 7 y el fiscal. De a poco se va dando vuelta la torta".



Además, subieron capturas de diferentes medios periodísticos locales en donde el abogado de uno de los abusadores brinda detalles del caso, la investigación y explica otros datos sobre el mismo.



"La chica no tiene ninguna lesión vaginal ni anal. Tiene dos hematomas en los pechos y un moretón en la pelvis. Pero no hay violencia genital, no hay desgarramiento. Están investigando y está bien porque es grave la denuncia", se puede leer en la nota que fue compartida en el citado perfil, según las polémicas palabras del citado defensor.