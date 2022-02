Prisión preventiva para la madre de Milo Alexander Derto Guerrero, el nene de 2 años que murió hace dos semanas en Parque Patricios, como presunta autora de un homicidio doblemente agravado por el vínculo y la alevosía. La jueza consideró que la acusada sofocó a su hijo mientras dormía como una "venganza" o "revancha" contra su expareja y padre de la víctima.

El padre del nene había denunciado que tenía "temor por la integridad de su hijo". Cuando se resolvió que iba a ser entregado a su papá para su guarda, la imputada le mandó un mensaje a su "olvidate de Milo para siempre".



El procesamiento de Paula Yasmina Guerrero, de 29 años, fue dictado por la jueza María Alejandra Provítola. También le trabó un embargo por 2.500.000 pesos sobre los bienes de la imputada.



La juez sostuvo que "durante la madrugada de aquel 15 de enero de 2022, la imputada Paula Yasmina Guerrero ha dado muerte de manera deliberada y voluntaria a su hijo".

La autopsia sostuvo que la causa de muerte fue una " congestión, edema y hemorragia pulmonar" y un "edema encefálico difuso".

A patir de esos datos la jueza tomó en cuenta las lesiones que presentaba en los labios y que podrían haber sido provocadas en un mecanismo asfíctico por compresión o sofocación.



La magistrada plantea en su procesamiento tres posibles maniobras: un almohadón como instrumento en el rostro para interrumpir la respiración. la obstrucción de la respiración al cubrirle los orificios nasales y boca, haciendo presión con sus propias manos; o al ejercer presión sobre la nuca del nene, con sus manos o almohada, mientras dormía su rostro ejerció presión contra el colchón o almohada.

Guerrero en su indagatoria "afirmó haberle practicado al niño 'respiración boca a boca' cuando se despertó y percibió que 'no respiraba'," pero la jueza señala que "la 'escoriación de 6 mm. en la región del labio superior del lado izquierdo e impronta dentaria en la mucosa yugal del lado derecho de 4 mm. de diámetro" y que eso "no implica una asociación directa con el presunto mecanismo de reanimación dispensado por su madre".



"Ello pudo responder, más bien, a la actividad homicida de la imputada", sostiene.



En cuanto al móvil para la jueza está motivado "en los conflictos preexistentes con Felipe Nicolás Derto Dalcolmo, padre de Milo Alexander y ex pareja de la imputada".

Según la investigación a imputada habría amenazado su ex que si no volvía con ella, mataría al nene y se suicidaría.

"A modo de venganza y represalia por su padecer, concertó sus anticipos y ultimó a Milo Alexander Derto Dalcolmo", sostuvo la jueza.