En la ciudad de Santiago del Estero, dos mujeres se presentaron ante la policía y denunciaron que estaban siendo extorsionadas por un sujeto con el que habían realizado un trío sexual.



El denunciado es estudiante de la carrera de Administración de Empresas de la Unse y trabaja como cobrador. La investiación se inició el pasado 18 de enero cuando las víctimas se dirigieron a la División Trata de Persona y aportaron información del hecho.



Una de las jovenes es peruana, tiene 22 años y contó que se contactó con el perfil de Facebook "Ani Galván" en mayo pasado para realizar trabajos sexuales. Le respondió que debía "pasar por él" para asegurarse de la "mercadería" para los usuarios.



Dos meses después, fue contactada para realizar un encuentro en la calle Alem y Chaco, donde el sujeto le sacó fotos de sus partes íntimas y tuvieron relaciones sexuales, informó el medio El Liberal.



Unos días después, la volvió a contactar para realizar un trabajo. Cuando arribó al lugar, el sujeto se encontraba con otra mujer. Una vez en la habitación del motel, él les informó que las iba a grabar. Si bien se negaron, logró convencerlas.



Luego de estos dos encuentros con "Ani Galvan", la joven peruana no volvió a tener propuestas de trabajo pero él le seguía escribiendo asegurando que se había enamorado de ella.



En octubre, un perfil de Facebook, "Alison Galeno" informó que buscaba postulantes para realizar trabajos sexuales y la joven peruana solicitó información. Sin embargo, le pidieron los mismos requicitos que "Ani Galvan" y la amenazaron con divulgar videos suyos si no le daba cinco mil pesos.



Ante el hostigamiento, la peruana buscó a la joven con la que había participado del trío y descubrieron que ambas estaban siendo extorcionadas. El 3 de enero, la joven recibió su video sexual desde una cuenta de nombre "Manuel More" con el texto: "No te preocupes, no lo voy a divulgar".



La policía comenzó con las averiguaciones con la Dra. Carla León como fiscal interviniente y lograron obtener el domicilio del extorcionador. Horas más tarde, irrumpieron en la casa y lo detuvieron. Secuestraron un CPU y dos celulares.