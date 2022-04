El caso de la cocaína adulterada, cuyo consumo mató a 24 personas y dejó más de 80 internados en la zona noroeste del Conurbano bonaerense, conmocionó al país a principios de febrero último. La droga había sido adquirida en un búnker del asentamiento Puerta 8, en el partido de Tres de Febrero.

Por el caso fue arrestado Joaquín Aquino, el sindicado capo narco conocido por el apodo de “El Paisa”. Declaró ante la Justicia que los estupefacientes que decomisaron cuando allanaron su casa de José C. Paz fueron “plantados" por "los policías que hicieron el procedimiento”. La investigación también tuvo en la mira al detenido Miguel Ángel “Mameluco” Villalba.

Hasta ahí lo relativo a la información de neto corte policial. El programa de Crónica HD “Seres Libres”, por su parte, en su reciente emisión se preocupó por conocer cómo sigue el estado de salud de los sobrevivientes de la tragedia y se acercó a recoger los testimonios de quienes pudieron recuperarse del consumo.

.

Walter, al ser entrevistado, contó su historia como adicto. Aseguró que comenzó con los estupefacientes porque "tenía un dolor muy grande que no lo podía largar" y lo "tapaba con la droga". El joven relató que pasó por la marihuana, el crack y la cocaína.

"Me hizo perder muchas cosas; a mi familia: a mi vieja y a mi papá. Fue fuerte. La droga me llevó a mentir mucho. Llegué a vender la tablet de mi nena", dijo acongojado al revelar los vínculos que dejó de tener producto de la adicción.

El contacto con Puerta 8

Al ser consultado sobre cómo llegó al búnker de Puerta 8, respondió que él previamente la "molestaba" a su pareja para que le "diera plata" y ella no le entregaba dinero porque estaba "cansada" de la situación, al punto de que la mujer logró que se dictara una orden de restricción perimetral contra el joven. Walter, luego, le pidió plata prestada a un amigo.

"Me fui a comprar seis bolsitas; una con un color rojo y otra transparente. Fui con un amigo. Cuando me di cuenta, (tras consumir) él estaba convulsionando en el piso. Y no hay que dejar que se ahogue con la lengua. Con la misma cuchara que consumimos, le saqué cinco dientes, le abrí la boca y reaccionó", relató.

.

Walter precisó después que él también se "sentìa mal": el corazón le "latía mucho" y empezó a sudar. Cuando llegó a un comedor comunitario al que suele asistir, se desmayó. "Me quedé duro", detalló.

El muchacho sostuvo que fue trasladado a un hospital de la zona. "Los médicos me daban por muerto. Me sacaron tapado (del establecimiento sanitario). Después vi una luz blanca", dijo al describir que experimentó una milagrosa recuperación.

Reconoció después que tuvo que estar al borde de la muerte para buscar ayuda. "La oscurdidad es la droga", dijo Walter, quien este sábado seguía internado en el centro de rehabilitación "Vencer para vivir".

"Ahora está mejor, gracias a Dios", expresó a su turno su pareja, quien durante la entrevista cargaba en brazos a la hija de ambos. Y agregó: "(Walter) tiene en la mente luchar todos los días, porque es una lucha diaria".

"Como adicto, sabemos que a la enfermedad siempre la va a tener, pero recuperado", manifestó por último la mujer en alusión a lo que dicen algunos especialisas en la materia sobre que quienes fueron consumidores de estupefacientes deben estar siempre atentos al respecto para evitar una eventual recaída.