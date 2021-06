Patricio Leonel Reynoso, detenido como acusado del supuesto femicidio de su novia, Pilar Riesco, en la ampliación en su indagatoria de este miércoles, reiteró su inocencia. Por el hecho ocurrido en marzo de 2020 cuando la víctima cayó del balcón de su departamente en el barrio de Nueva Pompeya, el único sospechoso de la agresión, aseguró que su situación es "injusta" y que por esa razón padece insomnio.



El acusado de 32 años, fue indagado por tercera vez por la jueza en lo Criminal y Correccional 51, Graciela Angulo de Quinn; en una audiencia en la que también estuvo presente el fiscal de la causa, Martín López Perrando; y otro fiscal designado en representación de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), según informaron fuentes policiales a la agencia de noticias Télam.

En la tarde de este miércoles, el acusado amplió las versiones de las dos anteriores declaraciones pero no aportó nuevos datos a la investigación que se lleva adelante.



“Estoy sufriendo de insomnio por esta situación que es injusta, por no haber podido realizar el duelo necesario con una persona que yo compartí mi vida”, dijo Reynoso.

Patricio Leonel Reynoso fue declarado en rebeldía en marzo de 2021 y se libró su captura nacional e internacional por el femicidio de Pilar Riesco, su novia. (Archivo)



La versión del acusado del femicidio es qu. su novia se suicidó tras una pelea que se produjo en el interior del departamento.



"(…) ella me revolea el cuadro y me voy al baño, ella viene atrás mío para decirme por qué, si no le importaba si estaba con ella, si no la veía más y yo le dije que hiciera lo que quiera. Ahí ella toma la determinación de salir del baño al balcón, pasar una pierna, luego la otra, agarrarse y soltarse”, contó en la declaración a la que tuvo acceso Télam.



“Yo nunca la golpeo, no hay signos de violencia en mi domicilio, ¿cómo llevo yo de una punta a otra a una persona con una mano, tomándola del cuello y no tengo marcas? Ella no pide auxilio, no grita, no hay testigos que digan que ella grita en el balcón”, declaró el sospechoso de femicidio, quien explicó que en el momento del hecho se encontraba “en cuero”.



El acusado justificó sobre las marcas que la víctima tenía en el cuerpo: "Son de sujeción cuando ella me quería golpear y yo lo hago para sacármela de encima”, dijo.

Según la versión del acusado de femicidio, la madrugada del domingo 15 de marzo de 2020. decidió irse a bailar solo y regresó como a las 8 de la mañana. Aseguró que ella lo despertó de una trompada debido a que había vistoEsto habría sido lo que desató la pelea, según su relato de los hechos.

En la indagatoria anterior, luego de que el acusado se entregara a la justicia el pasado 9 de junio, el acusado le dijo a la jueza que su novia había sido internada durante dos años en una clínica psiquiátrica por depresión, por su adicción a las drogas, por tres intentos de suicidios y que un familiar de la joven sufría alcoholismo.



El abogado de la familia de Pilar rechazó las declaraciones de Reynoso y aseguró que a él no le consta que en el expediente figuren supuestos intentos se suicidios previos al hecho.





Reynoso continuará detenido e imputado de "homicidio calificado por el vínculo y por haber mediado violencia de género", delito que prevé una pena de prisión perpetua.

El femicidio de Pilar Riesco



El domingo 15 de marzo de 2020, a las 16.30, Pilar Riesco de 21 años cayó del balcón del departamento 4to. "E" del edificio ubicado en la calle Alagón 305, en Nueva Pompeya.



Patricio Leonel Reynoso mantuvo siempre la versión de que se trató de un suicidio, que primero discutieron y que luego ella fue hasta el balcón . se tiró.



La jueza Angulo de Quinn procesó a Reynoso con prisión preventiva por el delito de "homicidio calificado por el vínculo" y le trabó un embargo por 931.500 pesos.

Un mes después, la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó el procesamiento. Posteriormente, el 5 de abril, Reynoso fue declarado en rebeldía y se libró su captura nacional e internacional, y también se ofreció una recompensa de un millón y medio de pesos por datos sobre su paradero.