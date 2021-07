La madre de la joven de 26 años que se quitó la vida colgándose de un árbol frente a la casa de su novio en la localidad bonaerense de Llavallol, partido de La Matanza, también apuntó contra el "maltrato psicológico" que habría recibido su hija de parte del muchacho. Pero extendió la acusacion a la familia del joven.

La definió como desaprensiva y desinteresada por la situación que atravesaba la chica, Ayelén Delgado. Y lo graficó al especificar cómo reaccionó el domingo último, cuando ocurrió el hecho. "Mientras mi hija estaba colgada en la vereda, ellos se fueron de la casa. No salieron ni se acercó ningún familiar, hasta las 10:30 que vino la Policía Científica a descolgar el cuerpo”, dijo Laura, la madre de la chica, en diálogo con El Diario Sur.

"El y su familia se escondieron cobardemente mientras el cuerpo de 'Aye' estaba en su puerta. Sin acercarse a darnos un vaso de agua durante las 5 horas que estuvimos esperando para poder llevarme a mi hija. En esta vida o en la otra te espera tu condena”, completó la acusación en redes sociales.

.

Luego concidió con lo escrito por su hija contra su novio poco antes de tomar la decisión, en una carta y en redes sociales. "El maltrato fue psicológico. Hasta el sábado anterior estuvieron juntos, nunca cortaron la relación”, finalizó la mujer.

La chica había dejado una carta a sus padres, en la que les pidió disculpas por la decisión que iba a tomar y menciona a su novio como "El Gordo”.

“Perdón por todo lo que voy a hacer. Ya no tengo fuerza para seguir. Quiero que quemen todas mis cosas y que me quemen a mí, ya no soy feliz. Me cansé de vivir esta vida. Perdón. Los amo. Mi vida está en ruinas por culpa del Gordo. Me voy a matar en la casa del Gordo. Espero que sepan muy bien qué hacer con él”, sostuvo en la misiva.

.

Además, en un posteo en la red social Instagram, expresó: “Esto lo hago para que sepan la clase de persona que fue conmigo este chabón". Agregó: "Y para que nunca más vuelva a lastimar y estafar a una mujer”.

La causa fue caratulada como “suicidio” por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.