A meses del inminente juicio contra su padre, Marcelo Macarrón, por el homicidio de Nora Dalmasso, los hijos de la pareja crecieron y siguen defendiendo al odontólogo de lo que creen "una persecución judicial".

Hace un año, los hermanos Macarrón habían expedido una carta en la cual acusaron a la Justicia de no haber "investigado con objetividad" y de dedicarse a "perseguir" a su familia. En ese sentido, los dos habían sostenido la inocencia de su padre y pidieron que se limpie el "buen nombre" de su familia.

Familia Macarrón-Dalmasso

De esta forma, la Justicia apuntó a Macarrón como presunto "instigador" del crimen de su esposa, motivado por "desavenencias matrimoniales y cuestiones económicas". Aunque el acusado siempre sostuvo ser inocente y argumentó que al momento del crimen él se encontraba en la ciudad uruguaya de Punta del Este, para la Justicia el hecho puede haber sido concretado gracias a la contratación de un sicario.

Facundo Macarrón, hijo de Dalmsso: "Destruyeron mi juventud"

Facundo Macarrón, el hijo de Dalmasso, que por entonces era estudiante de derecho y tenía 19 años, había sido imputado en la causa bajo una increíble hipótesis por la que, finalmente, terminó sobreseído.

Destacado diplomático que vivió en los Estados Unidos y en París, donde realizó un Máster en Derecho, Facundo ya tiene 32 años y todavía no puede "borrar las heridas" que le causó la muerte de su madre y las investigaciones posteriores al crimen que aun hoy está impune.

El ahora abogado aseveró 14 años después ante el periodista Rodolfo Palacios que "tiene que haber justicia, y esto implica investigar a quien realmente cometió el horrible crimen, y condenar a esa persona". "Ni hablar de que se termine la persecución contra mi familia, hoy contra mi viejo", afirmó el hijo del único imputado por el asesinato de Dalmasso.

Facundo Macarrón en 2019.

Macarrón es jefe de Sección Consular, Política y Cultural de la embajada de Argentina en Egipto. "Es un gran tipo, muy querido por todos. Durante los dos años de becario vivió en Buenos Aires, a mediados de este año seguro se concretará su incorporación a la embajada en Egipto", destacó un colega al portal de Clarín.

Él estuvo imputado durante 5 años en la causa, hasta que fue sobreseído por el juez de Control de Río Cuarto, Daniel Muñoz. Según su parecer lo acusaron por su "sexualidad”, bajo la creencia de que el joven tenía una "perversión en el vínculo madre-hijo", e incluso la fiscalía había llegado a mencionar una supuesta pelea entre los dos, la cual habría terminado en abuso sexual del chico hacia su propia mamá y posterior asesinato.

Facundo Macarrón en 2006.

“Mi imputación tuvo una clara motivación desde el peor de los prejuicios que lamentablemente al día de hoy subsiste en algunos despachos de los tribunales: como un acto de homofobia, pensar que por mi sexualidad ‘había algo raro'. Si no era yo, era mi ambiente gay, con supuesta tendencia hacia el delito. Fácil de explicar en una sociedad que para ese entonces no era tan abierta o comprensiva como es hoy”, había declarado el muchacho hace unos años.

Cargo diplomático de Facundo Macarrón en la Embajada de Egipto.

En ese sentido, el ahora abogado de 32 años protestó contra el fiscal de la causa Javier Di Santo, quien según el joven, guió su conducta en la investigación a través de un "homofobia institucionalizada".

"Todo por comentar que me gustaba que mi mamá me acompañe a comprar ropa porque siempre tuvo buen gusto para eso. Ni hablar cuando recordé que los fines de semana le encantaba estar con las plantas en el jardín a la mañana, tomando mate, con la radio pasando algunos clásicos de los 80 y 90, mientras mi viejo jugaba al golf o se iba a ver pacientes que estaban internados: familia disfuncional, concluyeron. Que hacían separados un fin de semana por la mañana”, había relatado el joven al periodista Palacios con respecto a las razones por las cuales había sido injustamente imputado por el crimen de su madre.

Valentina Macarrón: La hija de Nora Dalmasso, quien nunca estuvo imputada en la causa

Por su parte, la hija de Nora, Valentina Dalmasso se encontraba en Nueva York en el momento del crimen de su madre. Ella estaba en un viaje de intercambio en Estados Unidos y tenía 15 años.

Valentina nunca fue imputada en el caso, creció lejos de las cámaras, de la exposición pública y tuvo un vida mucho más tranquila y apacible a diferencia de su hermano, quien protestó que la investigación en su contra le había destruido la juventud.

De esta manera, María Valentina, quien hoy tiene 30 años, se recibió en 2012 de “profesional gastronómico” en la escuela de cocina Azafrán de Río Cuarto y, a partir de allí, se dedicó a estudiar nutrición.

Valentina Macarrón jugando al golf junto a su padre.

Su hobbie fue siempre practicar golf junto a su padre. Ella es otra fiel defensora de su papá, y cree que la Justicia no se enfoca en apresar al "verdadero culpable". Para ella, Marcelo Macarrón "es y ha sido un excelente padre y persona toda su vida”.

Al igual que su padre, quien ganó un premio por el golf en Punta del Este cuando ocurrió el asesinato de se esposa, Valentina se consagró tres campeona del certamen anual del Río Cuarto Golf Club, copa que ganó por última vez en 2013.

Copa del torneo de Golf de Río Cuarto ganado por Valentina Macarrón en 2013.

Una vez recibida en la Licenciatura en Nutrición en la Universidad Nacional de Córdoba, la joven regresó a su ciudad natal y en 2013 inauguró su local llamado “Enharinarte”, ubicado en el centro de Río Cuarto y en el cual vende comida para celíacos y diversos estilos de dietas.

Local "Enharinarte" de Valentina Macarrón, en Río Cuarto.

Actualmente, Valentina Macarrón es invitada en algunos medios locales cordobeses, entre otros, donde da consejos sobre cómo deben cuidar el organismo las personas celíacas, qué dietas deben adoptar y cuáles los cuidados con la contaminación cruzada de alimentos con y sin gluten.

Al igual que su hermano, la menor de la familia, que al momento del hecho tenía 16 años, cree que la Justicia cordobesa no sólo los dejó "desamparados como familia", sino también como los "persiguió judicialmente y se burló de toda la sociedad riocuartense, sembrando engaños y mentiras como pruebas que, como tales, nunca pudo sostener", como consecuencia de consecuencia "la incapacidad para investigar diligentemente un delito".

Un jurado popular se encargaría del Juicio a Macarrón en 2021

Marcelo Macarrón, único imputado del asesinato de su esposa, llegaría los primeros meses de 2021 a enfrentar un juicio con jurados populares, en el cual la madre de Dalmasso, María Delia "Nené" Grassi, será querellante.

"Yo siempre lo he querido como yerno. No puedo decir que sea él y tampoco creo. Pero una persona sola no ha sido, ha venido bien planificado, hay cosas que... Yo no me chupo el dedo”, había testimoniado la madre de Dalmasso al Canal 13 de Río Cuarto en 2017.

“Hay una mafia, a mi hija la han matado por venganza y al que la mató no lo van a encontrar, porque ese hombre no es de acá, lo han mandado de otro lado. (…) Son de esos matones pagados, desde un principio se me puso eso y van a ver que va a ser eso", expresó Grassi en una declaración el año pasado.