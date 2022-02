La actriz Thelma Fardin anunció este miércoles que apelará ante la Corte Suprema de Brasil la decisión de un tribunal inferior de anular el proceso judicial que se llevaba adelante contra el actor Juan Darthés por presunto abuso sexual.

Además, expresó su confianza en que el máximo tribunal de ese país haga lugar a su planteo porque, de lo contrario, significaría su "revictimización".



"Vamos a ir a la Corte para que el juicio no sea anulado por la enorme revictimización que implicaría para mí tener que volver a declarar", anticipó Fardin al hablar sobre la decisión de cancelar el juicio contra Darthés que se seguía por el abuso sexual supuestamente cometido durante una gira de los integrantes de la tira televisiva "Patito Feo" en Nicaragua, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.



La actriz añadió: "Sería durísimo para mí pensar que tengo que volver a declarar; esperemos que la Justicia brasileña comprenda que es revictimizante lo que está haciendo".

Se trata de un juicio sin precedentes que involucra a la Justicia de tres países: Argentina, Nicaragua y Brasil.



Poco después de conocerse la denuncia, Darthés, de nacionalidad brasileña, se radicó en la nación vecina.



"En Brasil existe esta posibilidad que para nosotros es un poco desconcertante, que es que, una vez empezado el proceso, nosotros ya estábamos en la etapa final, faltaban muy pocos testigos ser escuchados, todavía se pueda estar discutiendo la posibilidad de juzgamiento, de jurisdicción", explicó Fardin sobre la decisión del tribunal que decidió anular el juicio que ya había ingresado en la fase final.



Fardin recordó que, en el comienzo del proceso, la defensa de Darthés había planteado que el actor no podía ser juzgado en el país vecino ya que el hecho denunciado había sido cometido en Nicaragua.



Sin embargo, sostuvo que la Cámara Federal dijo que tenía "derecho a juzgar a ese hombre, por su ciudanía y porque está escondido en Brasil".



En declaraciones a la FM Radio con Vos, Fardin criticó que "la estrategia del abogado (defensor del artista) fue plantear que este juez que está juzgando no tiene derecho a hacerlo; fueron al Tribunal, es decir tres personas, tres tipos, dijeron que tenían razón en este pedido, entonces ahora estamos en la incertidumbre de saber dónde se va a juzgar".



Por último, explicó que la Justicia de Brasil no le permite ser querellante y que, por esa razón, depende de la actuación de la Fiiscalía. "No soy parte del proceso; es una de las disparidades de este juicio", finalizó.