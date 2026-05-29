El posteo de Juan Darthés tras confirmarse la condena por abuso sexual contra Thelma Fardin

Juan Darthés compartió un mensaje a través de sus redes sociales luego de que la Justicia de Brasil ratificara la sentencia en su contra por el delito de abuso sexual contra la actriz Thelma Fardin.

El actor realizó un descargo religioso utilizando el estado de Whatsapp que figura en su perfil personal. Allí compartió una frase redactada en portugués.

La traducción del texto dice: "Nunca subestimes la rapidez con la que Dios puede cambiar tu situación".

El mensaje en portugués que compartió Juan Darthés.

Mientras tanto, el equipo legal que lo representa a cargo de Fernando Burlando no agota las instancias de apelación tras la condena por abuso.

La confirmación de la pena en segunda instancia fue resuelta por los magistrados del Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil. También rechazó formalmente la viabilidad de los dos recursos de queja que habían sido presentaods por los abogados de Darthés con el objetivo de revertir el veredicto.

La sanción impuesta al actor fija un plazo de seis años de prisión. Los jueces estipularon que el cumplimiento de la pena se efectivice bajo un régimen semiabierto entre el confinamiento en una cárcel de máxima seguridad y la detención domiciliaria.

De este modo, Darthés se verá obligado a cumplir pautas de comportamiento y regirse por un cronograma de supervisión estatal estricto. Bajo este marco, goza de la autorización para salir de las dependencias penitenciarias durante el día.

No obstante, la normativa vigente obliga a los reclusos a regresar al establecimiento asignado al concluir la tarde para pernoctar allí.

Asimismo, este régimen de detención suele complementarse con la colocación de una tobillera electrónica para monitorear su ubicación en tiempo real.