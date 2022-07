El músico Ricardo Iorio protagonizó un nuevo escándalo público este martes al chocar su camioneta contra un poste de luz en pleno centro de Bahía Blanca, donde dio positivo en los test de alcoholemia y drogas.

El fundador y líder de bandas histórcias del género heavy metal argentino como V8, Hermética y Almafuerte volvió a ser el centro de la polémica a causa de un accidente automovilístico sobre la cale 11 de Abril al 500, a unas 10 cuadras del palacio municipal bahiense a bordo de una Toyota Hilux.

.

Los inspectores municipales que realizaron un test de alcoholemia y drogas a Iorio habrían constatado que ambas pruebas habrían arrojado resultados positivos.

Según informó el medio local La Brújula 24, las mediciones señalaron entre 2.43 y 1.60 gramos de alcohol por litro de sangre.

.

La segunda medición, en tanto, fue de 1,60. Además, el Dräger Test, que determina si la persona consumió estupefacientes, detectó anfetaminas, marihuana y cocaína en el organismo.

No obstante, el artista fue retirado del lugar por algunos de sus colaboradores y no quedó detenido ni tuvo que ser llevado a ningún centro de salud debido a que no habría sufrido heridas.

.

Así lo confirmó el comisario Gonzalo Bezos, jefe de la Policía bahiense,que detalló: “Concurrimos a un evento y cuando llegó el personal se constata que era una persona conocida, un cantante de rock, se convocó al personal de Tránsito y se hicieron las pruebas correspondientes”