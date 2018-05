“Se investiga a una mujer que le habría dado el celular a Aranda (el detenido por homicidio y narcotráfico que habrían intentado liberar). Sería una profesional. Generalmente no se requisa a los profesionales”, explicó Cristian Ritondo en conferencia de prensa.

El ministro de Seguridad bonaerense sostuvo que tres de los cuatro detenidos en la madrugada de este miércoles “tienen vinculación directa” con el hecho y uno de ellos tenía pedido de captura, “en la misma causa por la que está preso Aranda”.

En ese sentido, admitió que “parte de esta banda se quedó en el momento en el que se hacía el traslado, ahí podrían haber intentado rescatarlo (a Aranda)”. “Por ahora no no consta, pero no quiere decir que no sea así”, agregó el respecto.

Ritondo también se refirió a las críticas por el exceso de detenidos en las comisarías y lo atribuyó al aumento del trabajo policial contra el delito.

“Desde nuestra gestión tuvimos más de once mil detenciones. Si para sacar a los delincuentes de las calles donde tiene que haber 15 presos, hay 30, lo prefiero para mantener la tranquilidad de los bonaerenses”, sostuvo el funcionario.

El ministro agradeció el “esfuerzo” de los policías que hacen una función como la de custodiar detenidos.