A través de la Auditoría General de Asuntos Internos, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, desafectó a tres policías involucrados en el episodio que culminó con el trágico accidente en el que murieron cuatro jóvenes en la localidad de San Miguel del Monte.

"En principio lamento el fallecimiento de 4 chicos de esa edad en estas circunstancias, cualquier intervención de la Policía que no haya sido como corresponde caerá todo el peso de la ley", dijo Ritondo al respecto.

Luego agregó: “Si el accionar policial no fue el que corresponde queremos que a los efectivos les caiga todo el peso de la ley. No habrá protección de la Provincia si un policía no hizo lo que tenía que hacer".

"Le pedí a Asuntos Internos que desafecte a los policías involucrados en el hecho que culminó con este accidente", sostuvo el ministro en diálogo con TN sobre la medida que afectó al subcomisario Julio Franco Micucci, el capitán Rubén Alberto García y el oficial Leonardo Daniel Ecilape. Todos fueron apartados de sus cargos hasta tanto se culminen las pericias y la justicia resuelva sus responsabilidades en el hecho.