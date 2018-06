El domicilio del sindicalista y ex titular de la Uocra platense, en el barrio de Villa del Plata, partido de Ensenada , fue asaltado por delincuentes que, atacaron a un cuidador e intentaron violentar una caja fuerte, pero finalmente huyeron sin concretar el robo, informaron fuentes policiales.El hecho ocurrió el pasado domingo por la tarde en una vivienda ubicada en calle 60 entre 9 y 9 bis, y la denuncia fue realizada por el cuidador del lugar en la comisaría 2a. de Ensenada , donde detalló que cuatro hombres armados y uniformados con prendas de la Policía Federal lo golpearon en la cabeza con una pistola e ingresaron a la casa.Allí vive la esposa del gremialista,, pero no se encontraba en la casa ya que estaba visitando a Medina en el penal de Ezeiza, detenido en el marco de una investigación por extorsión y asociación ilícita.El custodio relató que uno de los delincuentes se quedó afuera con él, apuntándolo con un arma y los otros tres ingresaron a la vivienda.De acuerdo a una fuente policial, los ladrones ingresaron con una amoladora y otras herramientas con el objetivo de robar una caja fuerte, empotrada al suelo, pero el robo se frustró cuando un conocido del vigilador llegó al lugar con su mujer en un remís."Cuando frenaron frente a la puerta de la vivienda, el ladrón que estaba afuera los amenazó con una escopeta y la mujer que venía en el auto huyó. Como obviamente la mujer llamaría a la Policía, los ladrones decidieron darse a la fuga en un Chevrolet Corsa y en otro vehículo que el cuidador no llegó a describir", contó un investigador.El vocero detalló que los cuatro delincuentes se llevaron el celular del cuidador y que no lograron abrir la caja fuerte, que presenta algunas marcas y cortes hechos con las herramientas.El hecho es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción 8 de La Plata, a cargo del fiscal,, quien esta tarde se disponía a ordenar una serie de allanamientos, dijeron las fuentes de la investigación.