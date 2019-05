El vicejefe de gobierno y ministro de Seguridad porteño, Diego Santilli, opinó este martes que el paro general previsto para el próximo miércoles 28 por la CGT y otras centrales sindicales "es una decisión que no comparto", y pidió que los que quieran ir a trabajar "lo puedan hacer en paz y tranquilidad".

"Para mí sería bueno que todos podamos trabajar en conjunto para que no suceda esto (el paro), para no incomodar a la sociedad, para que la gente pueda ir a trabajar en paz y en tranquilidad. Pero, bueno, es una decisión de la CGT que yo no comparto", dijo Santilli.

"Lo que nosotros vamos a hacer es venir a trabajar como todos los días", manifestó.

En ese sentido, y consultado sobre si el gobierno porteño analiza descontar el día no trabajado a los empleados que adhieran a la medida de fuerza, afirmó: "Este es un paro general, nosotros no hemos determinado todavía esa situación".



Finalmente, ante una consulta sobre si habrá elecciones primarias en Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires, respondió: "Esa es una definición que lleva más tiempo, pero lo que está claro es que Cambiemos está, está fuerte y está unido, y trabajando para la candidatura de Mauricio Macri a Presidente".