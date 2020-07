Mujeres que residen en la localidad bonaerense de La Plata denunciaron que hay un hombre en el barrio que ingresa a las viviendas, se roba la ropa interior de ellas y luego las devuelve con mensajes intimidatorios.

El suceso se registra en el barrio Aeropuerto del distrito mencionado, donde una mujer, Carolina, se animó a hacer la denuncia pública y relató: "Nos mudamos hace 6 meses acá, y desde hace 4, empecé a notar que me faltaban prendas de la soga. No le di mucha pelota, al principio pensé que se había volado o que alguna criatura se las había llevado".

Continuó: "El suceso se repitió cada vez más, hasta que me quedé sin ropa interior. Un día mi esposo salió a tapar el lavarropas y encuentra ropa interior mía, la entra y me doy cuenta que tiene escritas obscenidades que no voy a decir porque me dan mucha vergüenza". Entre las frases que sí se animó a revelar, dijo: "Me puso que me observaba y que lo volvía loco mi cuerpo. Es perturbador, me siento ultrajada".

Si bien en un principio creyó que se trataba de un caso particular, otras víctimas aparecieron cuando ella decidió hacer público el suceso a través de la red social Facebook. "Hice una publicación en las redes sociales, porque me dio miedo por las criaturas, y ahí dos chicas me dijeron que les pasa lo mismo, a una desde hace 2 años y otra desde hace 1 año y medio", detalló.

Entre ellas, una peluquera de 26 dijo que se trata de un "psicópata" que en cuatro meses ya le robó 15 bombachas y dos corpiños de su casa situada en la zona de 13 y 90.

Agregó: "Al principio no me daba cuenta pero una vez me tiró una que había perdido con una escripción obscena. Luego otra con la frase 'soy tu machito'".

Una de las tangas escritas.

El acosador continúa libre y aún no ha podido ser identificado. Aseguran que debe haber varias víctias y algunos vecinos sospechan de un hombre que ya había sido escrachado por masturbarse cerca de una menor.