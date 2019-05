Horacio Dargainz, el abogado de Nahir Galarza, la joven de 20 años que cumple su cadena perpetua por asesinar de dos disparos a su ex novio, Fernando Pastorizzo, en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, renunció al caso por no estar de acuerdo con "estrategias de la defensa", según confirmó en diálogo con Crónica.com.ar.

"Renuncié a mi puesto como defensor de Nahir. No estaba de acuerdo con la estrategia de la defensa y decidí correrme a un lado. No puedo dar detalles de mi decisión. Sin embargo, puedo asegurar que no tuvo que ver con la carta difundida en los últimos días", dijo Darganiz.



En tanto, el ex vocero de Galarza, Jorge Zonzini, adelantó la renuncia a través de sus redes sociales y manifestó que Dargainz renunció "por diferencias irreconciliables con la asistida en la estrategia de defensa".

Además, agregó que la renuncia se concretó luego de la nota que brindó Nahir Galarza a un programa de televisión y después de la difunsión de su manuscrito.



Nahir, permanece detenida desde el 2 de enero de 2018 y cumple su cadena perpetua en la Unidad N°6 de Paraná. La joven se convirtió este año en la mujer más joven en ser condenada a prisión perpetua en la historia criminal argentina, al ser encontrada responsable del homicidio de su novio, Fernando Pastorizzo, a quien mató de dos tiros en diciembre de 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.