El hombre acusado por matar a golpes en La Plata a su mujer y que denunció que ella se había suicidado, se negó a declarar.



Se trata de Luis Alberto Villa, detenido el último sábado en una casa de las calle 76 entre 131 y 132 de La Plata, acusado de haber asesinado a su mujer, María del Luján Alva, hace casi un mes.



Fuentes judiciales informaron que la fiscal penal Cecilia Corfield le tomó indagatoria por el delito de "homicidio calificado por el vínculo", pero el imputado se amparó en su derecho.

El hecho ocurrió el 4 de febrero último cuando el hombre denunció a la Policía que al llegar a su casa, en las calles 79 entre 8 y 9 de La Plata, halló a su mujer colgada de una viga del techo del comedor.



Según su versión, él la descolgó, la llevó hasta casi la puerta de ingreso, intentó realizarle maniobras de RCP pero no lo consiguió y pidió ayuda.



Los peritos forenses observaron que la víctima "tenía 3 golpes en la cara, presuntamente efectuados con un puño".



"Las características del estrangulamiento y del surco que había dejado la soga en el cuello de la mujer no era compatible con el de un cuerpo suspendido", precisó el informe forense.



Además, otro indicio clave para descartar el suicidio fue que "las vértebras de su cuello no se habían separado como lo hacen habitualmente (cuando alguien se ahorca)".

El presunto femicida fue detenido en base a ese informe de la autopsia, a lo que se sumó el testimonio de varios vecinos que afirmaron haber oído a la pareja discutir antes de la muerte de la mujer.

Luis Villa fue apresado en Los Hornos (Gentileza: 0221).