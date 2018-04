Las fuerzas de seguridad buscaban a una mujer policía de 38 años que debió presentarse el último domingo a cumplir funciones en la ciudad de La Plata, pero desapareció tras salir de su domicilio en Mar del Plata, donde en principio se hallaron sus elementos personales pero no el arma reglamentaria.En las última horas, según informaron fuentes policiales la oficial se pegó un tiro en la cabeza con su arma reglamentaria, situación que le quitó la vida en el acto. De esta manera, fue hallada sin vida en la zona de acantilados marplatenses.Cabe recordar que la mujer con cargo de subcomisario de la Policía Bonaerense, que fue identificada como, desapareció de su departamento ubicado en la calle Alvarado al 4018, de la ciudad balnearia, donde se halló el teléfono celular, documentación personal, un pasaje y el bolso preparado para el viaje, pero no el arma reglamentaria.La denuncia por la desaparición fue radicada en la Comisaría 12 de Mar del Plata por su amiga, quien al no saber nada de Olmedo y como tenía las llaves de su departamento ingresó al lugar.