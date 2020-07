Un sujeto de 38 años, fue detenido por mantener secuestrada a su ex pareja durante cuatro días, en una vivienda ubicada en Avenida San Martín al 1000 de la localidad santacruceña de Río Gallegos, donde además la golpeó y ultrajó, bajó amenazas. El aberrante hecho se descubrió el sábado en horas de la tarde, cuando la víctima en un descuido de su agresor, se comunicó con un familiar y le contó lo que estaba sucediendo. Los familiares se acercaron hasta la morada, pero el violento no la dejó salir, motivo por el cual pidieron ayuda a la Policía. . Hasta el lugar acudieron efectivos de la Comisaría Primera, quienes ingresaron, rescataron a la joven y trasladaron a la Comisaría de la Mujer y la Familia para recibir contención psicológica, mientras que el sujeto fue reducido, esposado y llevado Comisaría Primera, en calidad de aprehendido a disposición de la justicia. Se pudo conocer que los familiares de la víctima desconocían por la situación que estaba atravesando la mujer y el sufrimiento que el violento le hizo padecer, ya que cuando la tuvo cautiva no le permitió hacer nada para que pudiera escapar, siendo agredida físicamente constantemente y amenazada, inclusive permanecía encerraba con llave lo que imposibilitaba pedir ayuda. . Por este aberrante hecho, el sujeto fue llevado al Juzgado N° 3 y se negó declarar. La jueza ordenó que siga detenido hasta que resuelva su suerte procesal. En tanto, la investigación y la intervención de la Policía dio sus frutos ya que lograron recolectar importantes pruebas en su contra. La víctima recibió contención y desde la Comisaría de la Mujer se le brindó todas las herramientas necesarias y asesoramiento, para que pueda tener la posibilidad de efectuar un tratamiento psicológico. Respecto a la causa se pudo conocer que la justicia está analizando toda la documentación y las declaraciones de los testigos.