A pesar de las trabas y los intentos de frenar a la justicia, esta tarde el Tribunal Federal n°1 de La Plata en lo Criminal y Correccional reanudaró el juicio oral que sentó en el banquillo de los acusados a Rubén Carrazzone, el abogado acusado del femicidio de su esposa Stella Maris Sequeira, desaparecida el 29 de diciembre del 2016 en su casaquinta de Ezeiza.

Mirá en vivo la audiencia por "homicidio simple"

Durante la audiencia del miércoles pasado, el acusado y su representante legal, Pablo Cuomo, se opusieron a seguir el debate de manera virtual y pidieron retomar el juicio cuando se pueda realizar presencial. Ese día los testigos no pudieron declarar, razón por la cual recién esta tarde se espera escucharlos.

“No puedo dejar de señalar que las razones que esgrimen el imputado, quien ejerce su propia defensa, y su letrado asistente resultan de una importancia suprema, pues consiste en el derecho a presenciar las declaraciones en vivo y poder interrogar a aquellos testigos que habrán de conformar la prueba fundamental que sellará la suerte del juicio”, afirmó el juez Alejandro Esmoris. Y agregó que en el DNU firmado por el Presidente “efectuó consideraciones de la emergencia pandémica por la que se encuentra atravesando la humanidad; teniendo en cuenta el específico cuadro situacional que la Argentina presenta, y, concretamente, la denominada zona AMBA, de la cual la ciudad de La Plata forma parte".

Por su parte, la abogada demandante, Raquel Hermida Leyenda, recordó a Crónica.ocm.ar: "Carrazzone no fue beneficiado con el arresto domiciliario que pidió reiteradas veces por haber obstruido la justicia y por tener en trámite una falsa denuncia de secuestro extorsivo".

Si bien el reconocido abogado siempre negó hechos de violencia contra su mujer, para los investigadores existen elementos suficientes para acreditar que el abogado penalista la golpeaba. "Yo le conozco muchos 'chanchullos' a Rubén. Él me la va a pagar, porque no es sólo que me engañó sino que con quien me engañó fue con Lourdes", le habría dicho Sequeira a una amiga, al referirse a Lourdes Olivera, una exsocia suya que le debía plata y con quien estaba enemistada. La mujer deberá confirmarlo ante la justicia.

El año pasado, Carrazzone fue procesado "por considerarlo prima facie autor penalmente responsable de los delitos de homicidio doblemente calificado por haberse cometido sobre su pareja conviviente y mediando un contexto de violencia de género y de falsa denuncia", según aclaró en su fallo el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de La Plata.