Ximena Arias de 31 años realizó una denuncia por violencia de género en la fiscalía N°4 de Lanús, luego

que Leonel Russo, el hombre con el se encontraba en pareja hasta hace algunas semanas, le propinara una brutal golpiza.

"Hija de puta, a mi no me vas a dejar. Sos mía y de nadie más" le dijo el violento, mientras golpeaba la cabeza de la mujer contra el piso.

Según reveló la víctima de violencia de género sobrevivió de milagro debido a que fingió su muerte mientras el hombre la asfixiaba, lo que produjo que este se detuviera.

"Me decía que me iba a desfigurar para que nadie más me mire. Mi cuarto era un charco de sangre", dijo Ximena en diálogo con Crónica HD y agregró que Russo practica boxeo.



La denuncia fue radicada en la comisaria N° 5 de Lanús bajo la carátula de "lesiones leves".