La investigación sobre la muerte de Diego Román, el nene de 12 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado totalmente desnudo y destrozado en un descampado de la ciudad de Recreo (15 kilómetros al norte de Santa Fe), podría dar un giro importante al confirmarse una nueva hipótesis sobre la causa del fallecimiento.

La nueva teoría del caso ocurrido en julio de 2019, que conmocionó a la provincia de Santa Fe y a todo el país, se trata de que el nene podría haber sido atacado por una jauría de perros, en lugar de morir a causa de 30 puñaladas. Todavía esta hipótesis no está confirmada, pero tomó fuerza a partir de un nuevo informe de autopsia y el antecedente de un ataque parecido contra otro hombre en el mismo lugar.

En esa misma línea, si se confirma la teoría, el dueño del campo en donde fue encontrado Dieguito, podría ser imputado de homicidio culposo. Sin embargo, si bien el ministro de Seguridad santafesino Maximiliano Pullaro adelantó el martes que ya había un imputado por el crimen, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) desmintieron sus dichos y aclararon que hasta el momento sólo fue identificado.

El nene podría haber sido atacado por una jauría de perros. (Twitter)

Primera autopsia

El cadáver de Diego Román fue hallado el 4 de julio en un campo ubicado al norte de la zona rural de Recreo. Tras un día de búsqueda, los entrenadores del equipo de fútbol donde él jugaba, lo encontraron. Su cuerpo presentaba signos de mutilación. La principal hipótesis planteaba que la víctima había recibido 30 puñaladas.

La primera autopsia reveló "un castigo físico violento contra el menor, flagelamiento o torturas, además de heridas de arma blanca y cortes compatibles con el intento de descuartizamiento", según la información brindada por el jefe de medicina legal del Poder Judicial santafesino, Pascual Pimpinella.

Pimpinella también indicó que presentaba "distintas heridas combinadas y superpuestas", así como "muchas lesiones superficiales", algunas supuestamente hechas en vida, lo cual profundizó la idea de las torturas previas. En ese sentido, se llegó a hablar de maltratos contra el chico propinados por su familia.

Doce días después del hallazgo, a mediados de julio de este año, la fiscal Ana Laura Gioria ordenó convocar a profesionales de Gendarmería Nacional para que colaboren en el caso con una nueva autopsia. Participaron entomólogos, anatomopatólogos, odontólogos, bioquímicos y radiólogos.

Asimismo, el fiscal Jorge Nessier expresó que los únicos autorizados para referirse al caso eran Gioria y su par, Andrés Marchi, "y ninguna otra persona". Con nuevos datos, los investigadores volvieron a la escena del crimen el 31 de julio junto a un profesional capacitado para investigar a los perros del dueño del campo, donde funcionaba un criadero de cerdos.

Acusados

El padre del nene fallecido en Recreo y la madrastra del menor explicaron hace unos días las amenazas que sufrieron y el calvario que vivieron al ser acusados de homicidio.

“Fue muy feo que me digan que yo había matado a mi propio hijo. Nunca nos llamaron desde la Fiscalía y además no nos invitaron a participar de las marchas que se realizan”, sostuvo el padre de Dieguito, quien lamentó no haber podido velar a su hijo en paz.

“Hasta mis propios hijos me gritaron asesino. Es muy duro. Es mi sangre. Cómo se me podría ocurrir asesinar a mi hijo. Además era mi preferido. Jamás podría hacerle daño”.