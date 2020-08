Familiares de un remisero asesinado por error de cuatro balazos, tras ser atacada su camioneta por cinco delincuentes en dos autos cuando trasladaba a un pasajero por el denominado Fuerte Apache de la localidad bonaerense de Ciudadela, lo recordarán este miércoles con una suelta de globos y un mural en una cancha de fútbol barrial y reclamarán justicia al cumplirse un año de su crimen.

La jornada está organizada por la madre de Kevin Strietzel Quiroz (26) y durante esta también se colocará una plaqueta en su memoria. Kevin fue baleado el 3 de agosto del año pasado y, según la investigación del fiscal Daniel Cangelosi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de San Martín, hay un detenido, identificado como Jorge Humberto Villanueva (49), que está acusado de ser el presunto autor del homicidio.

Al cumplirse un año del crimen, Mariana Quiroz, la madre de Kevin, organizó la jornada de suelta de globos junto con otras seis madres de víctimas de casos de inseguridad que forman parte de la ONG Resurgir Después de Vos, cuyo objetivo es ayudar a las familias, en el partido de Tres de Febrero.

Las actividades comenzarán a las 16 del 12 de agosto próximo, en un predio con una cancha de fútbol barrial ubicada en calle Colón y Nuestra Señora de Loreto de Villa Raffo, en la localidad de Sáenz Peña. El encuentro comenzará con una suelta de 12 globos de color violeta y blanco, al mismo tiempo que Mariana soltará un globo en forma de corazón rojo. También se descubrirá un mural que lleva el nombre del remisero asesinado con la leyenda "La Canchita de Kevin".

Por su parte, Mariana explicó que a su hijo lo mataron "por un error", al confundirlo con un delincuente. Él trabajaba para su familia, su mujer y sus dos hijos, haciendo de remisero. "Esa noche me llamó y me dijo que iba a ser un último viaje a un boliche y que se iba a dormir para descansar y al otro día almorzar en casa. Me llamaron a las 3.30 de la madrugada y me avisaron que lo habían baleado y estaba en el hospital Carrillo de Ciudadela. Fue todo muy doloroso para mí como madre", recordó la mujer.

Según Mariana, el pasajero que iba con su hijo "recibió seis balazos y se salvó de milagro", tras lo cual "estuvo internado en el Hospital Posadas y detenido con custodia, porque las balas eran para él, a causa de un presunto ajuste de cuentas por un crimen". "Todas las balas eran para él, pero mi hijo recibió cuatro tiros que lo hicieron agonizar durante nueve días, hasta el lunes 12, que murió. Ahora busco que la Justicia atrape a los otros cuatro prófugos, que son todos parientes del detenido", indicó.

Y agregó: "No voy a parar hasta que todos estén presos. Ya no me importa nada, porque me mataron a mi hijo y eso me da fuerza a seguir hasta que se haga justicia".