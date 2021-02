La muerte de Santiago "Morro" García conmocionó al ambiente del fútbol y dejó varios interrogantes que la justicia mendocina intentará aclarar, pero ¿Quién ha sido este gran jugador uruguayo que es el máximo goledor de la historia de Godoy Cruz?.

Santiago Damián García Correa nació en la ciudad de Montevideo en septiembre de 1990 y desde joven hizo las divisiones inferiores en Nacional de Uruguay, debutando en 2008 en una Liguilla Pre-Libertadores en la cual enfrentó a Defensor Sporting, con el dato importante con un gol suyo el "bolso" ganó el cotejo.

Santiago García debutó en Nacional de Montevideo (Archivo).

Ha sido un valuarte importante en su país, convirtiendo goles en cotejos claves contra Peñarol, Danubio, Defensor y siendo el goleador de su equipo en la Copa Libertadores de 2011. En ese mismo año, se consagró como goleador del torneo con 23 goles, siendo el primer jugador formado en Nacional (con el que ganó dos títulos) en lograr tal distinción desde el Campeonato Uruguayo de Fútbol 1986, cuando Juan Ramón Carrasco resultara goleador con once tantos, aunque una "mancha" le quedó en su curriculum tras comprobarse que consumió cocaína en la parte final del campeonato.

Camino al extranjero

En junio de 2011, se fue a jugar a Brasil al Atlético Paranaense, siendo la transferencia más cara de la historia del club brasileño, y en su debut, convirtió dos goles en la victoria 2-1 ante Botafogo. Después tuvo un breve pasaje por el fútbol turco en el Kasımpaşa, retornó a Nacional a mediados de 2013 y en agosto del 2014 el jugador fue transferido a River Plate de Uruguay.

El "Morro" también pasó por Brasil.

El 6 de enero de 2016 fue transferido a Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza para afrontar el torneo de Primera División de Argentina, y su primer partido fue ante Rosario Central, mientras que su primer gol fue contra Independiente de Avellaneda en el empate 1-1.

García tuvo un andar de gran performance en el conjunto mendocino, de hecho, siempre s elo nombró para jugar en los "grandes" de nuestro país, pero nunca pudo darse el traspaso por diversas cuestiones. Con 51 goles es, hasta la fecha, el máximo goleador en la historia de Godoy Cruz en Primera División, y el segundo máximo goleador en la historia del club.

Señales y fin de ciclo en "El Tomba"

"Los jugadores no somos robots, no estamos hechos de acero. Tuve varios problemas personales que fueron influyendo en mi rendimiento y no fue fácil", contaba el Morro García en una entrevista de junio de 2019, blanqueando que su estado emocional no pasaba un buen momento

Los problemas de Santiago afuera de la cancha fueron determinantes adentro. Por eso perdió lugar en el equipo, y también en el plantel de Godoy Cruz, al punto de que fue colgado por la dirigencia y ya le estaban buscando otro destino para su futuro.

"El ciclo del Morro García está terminado. Necesitamos líderes positivos. Hemos tenido líderes negativos. Tuvimos problemas complejos y no los pudimos resolver. Ahora lo vamos a resolver", había dicho el presidente de Godoy Cruz, José Mansur.

El Morro estaba con tratamiento psiquiátrico y, según algunas versiones, hacía cuatro días no atendía el teléfono.