En las últimas horas salieron a la luz una serie de nuevos mensajes de una conversación virtual que habrían mantenido la presunta víctima y el futbolista denunciado, Sebastián Villa luego del supuesto abuso, los cuales reflejan el temor con el que quedó la denunciante por el ataque sexual que habría sufrido.

¿Qué dicen los mensajes que están en el expediente?

"Te tengo miedo" dice uno de los mensajes que le respondió la joven al jugador de Boca Juniors cuando este le propuso encontrarse luego de ver algunas fotos que la víctima le envió de sus lesiones.



Se trata de dos capturas de pantalla de un chat privado en Instagram del 27 de junio del año pasado a las 19.10, que se inicia cuando la denunciante le dijo "mirá lo que me hiciste anoche Sebastián", y envía dos fotos de lesiones en su cuerpo.

Las capturas de los mensajes del chat que están en el expediente.

"Eso es en la nalga?", le pregunta Villa tras ver las fotos, a lo que la joven responde: "Me duele todo el cuerpo, sabes"."Veámonos y hablamos. Los dos. Yo no me acuerdo de eso", le propuso Villa y remató con la frase "estoy sorprendido" y luego un emoji de una carita de sorpresa.



Ante la propuesta, la denunciante le respondió: "Te tengo miedo, no quiero".



Estos no son los únicos chats que están incorporados al expediente y fueron recuperados gracias a capturas de pantallas y reenvío de imágenes que la víctima hizo a una amiga, ya que el contenido de su teléfono, según la denuncia original, fue borrado por un allegado de Villa con el que la joven se encontró días más tarde y que le dio 5.000 dólares para que no hiciera la denuncia, dinero que luego devolvió.

Dos policías declararon en la causa por abuso sexual contra Sebastián Villa: ¿Qué dijeron?

En el marco de la investigación que se lleva adelante tras la denuncia por abuso sexual contra el futbolista colombiano Sebastián Villa, dos efectivos de la policía bonaerense dijeron ante la Justicia que no recuerdan haber concurrido al country "Venados II" de la localidad de Canning la noche del 26 de junio del año pasado, tal como lo había asegurado la joven denunciante. Tampoco fue encontrado el supuesto llamado al 911 que habría sido realizado en esa oportunidad.

Por otro lado, la fiscal Vanesa González aguarda para este martes la declaración de la médica especialista en ginecología del Hospital Penna, de apellido Santa Cruz, que atendió el 27 de junio del año pasado junto a su colega Renée Legrand a la joven de 26 años que denunció a Villa.



En una declaraciones realizada la semana pasada, Legrand dijo no recordar a la víctima porque atiende a 35 mujeres por día, aunque reconocía que el certificado de atención había sido firmado por ella y por su colega y que allí señalaba que los estudios realizados eran normales.

Qué indica la denuncia contra Sebastián Villa

La denuncia contra Villa fue presentada por escrito el 13 de este mes en la UFI 3 de Esteban Echeverría, y a los tres días la denunciante la ratificó de manera presencial en la fiscalía.



La víctima contó que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021 en el country "Venado II" de la localidad bonaerense de Canning, donde vivía el futbolista, y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel xeneize.

Según la denuncia, Villa había consumido " mucho alcohol" y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel.

Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del futbolista y allí la denunciante sostuvo que Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.