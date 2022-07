Dos horas de extrema tensión se vivieron en la parte externa del Congreso de la Nación en la mañana de este viernes. Un ex integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) cerca de las 7 se subió a un andamio, instalado para el mantenimiento de uno de sus monumentos del edificio parlamentario, y desde diez metros de altura amenazó con arrojarse al vacío durante casi dos horas.

"Hay bomberos que recibieron patadas y trompadas. El hombre estaba muy excitado. Había diez (rescatistas) y no lo podían contener", contó el director general del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti. Y agregó: "En un momento llegaron a ser doce arriba y no lo podían parar".

En las inmediaciones del emblemático edificio se montó un amplio operativo. Crónica HD mostró que trabajaron en el lugar miembros de la PFA, entre ellos un mediador del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF). También estuvieron personal de la Comisaría Vecinal 3 C de la Policía de la Ciudad, bomberos del Cuartel 1 e integrantes del Grupo Especial de Rescate del Cuartel Caballito.

Por su parte, miembros del cuerpo de Bomberos de la Ciudad desplegaron dos colchones de salvamento para amortiguar una eventual caída.

"Gritaba y pegaba patadas. Se estaba por tirar. Era muy complicada la situación", precisó Crescenti en diálogo con radio Mitre, mientras que trascendió que un rescatista fue mordido en un momento de forcejeo con el ex policía.

Crescenti agregó que, casi a las dos horas de iniciado el episodio, "un médico subió y le aplicó un tranquilizante que hace efecto en dos o tres minutos".

El ex policía, por último, depuso la actitud. El hombre fue subido a una ambulancia psiquiátrica del SAME, "acolchada para este tipo de patologías", y fue trasladado al Hospital Alvear, precisó el director general del servicio de atención de emergencias.