La muerte de Antonella Pochettino sembró dudas desde las primeras pesquisas. Si bien la última persona que vio con vida a la modelo dijo que su caída fue accidental, el juez de instrucción Gabriel Nardiello encontró "incompatibilidades" en el testimonio y por eso dijo que puede tratarse de "un homicidio, un accidente o un suicidio"

Ese testigo, dueño del departamento de la exclusiva zona de la Capital Federal desde donde la joven cayó desde tres pisos perdiendo la vida en el acto, lleva consigo otra tragedia.

Es que también había estado en el catamarán desde el cual un joven saltó al río en medio de una fiesta en marzo pasado.

En aquel entonces, Ariel, uno de los amigos que participó del cumpleaños dijo en declaraciones televisivas: "Subimos al barco a las 21.30, en Olivos, para festejar el cumpleaños de un amigo y a eso de la una de la mañana, cuando el barco quedó varado, uno de los chicos que estaba en la fiesta se tiró al agua. Le tiraron un salvavidas pero no hizo caso, siguió nadando. No sé porque se tiró, no sé si estaba borracho o drogado ".

El cuerpo de David Peña, el joven de 19 años fue hallado dos días después en el río Luján según informaron fuentes de Prefectura Naval.