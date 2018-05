El juez que investiga las circunstancias en las que una modelo perdió la vida el domingo al caer de un balcón del tercer piso de un edificio del barrio porteño de Puerto Madero aseguró que no descarta ninguna hipótesis, que puede tratarse de "un homicidio, un accidente o un suicidio" y que se investiga si hubo ingesta de drogas.



El hecho ocurrió a las 8 de la mañana del domingo, cuando María Antonella Pochettino, una chaqueña de 25 que trabajaba de modelo, cayó del balcón de un departamento del tercer piso del complejo Madero Center.



La joven, que no vivía en el lugar, llegó al departamento procedente de un boliche bailable de la Costanera Norte junto a un grupo de seis amigos, uno de los cuales es el propietario de la vivienda.



Según los primeros testimonios recolectados en la causa, la joven se sentó en la baranda del balcón, mirando hacia el interior del departamento, y en un momento se fue hacia atrás y murió al caer a un patio interno del edificio.



Sin embargo, el juez de la causa, Norberto Nardiello, aseguró que por el caso aún no se descarta ninguna hipótesis. "Es un hecho complicado, no sencillo a mi de entender. Se están agotando todas las hipótesis. Esto es un homicidio, esto es un accidente o esto es un suicidio", afirmó el magistrado.



Nardiello explicó que las pericias "se empezaron a hacer bien temprano a la mañana" y que en un caso como éste "son las pruebas las que llevan a la conclusión y no al revés".



El magistrado aclaró que "no todos los testigos coinciden respecto a cómo se produce" la caída, ya que "sólo había un testigo presencial al momento del hecho" y el resto "estaba en el departamento y lo que ve es una salida al balcón".



Pero el juez informó que "existe un video" que, si bien no captó toda la caída, registró el tramo que va "desde el balcón del primer piso a la planta baja" y "nos da una idea concreta y precisa de cómo el cuerpo viene cayendo y ahí surgen incompatibilidades o compatibilidades con los testimonios brindados y también con las lesiones que el cuerpo tiene previo a la muerte".



Nardiello comentó que "se están haciendo pericias sobre el resto de los balcones" para ver si el cuerpo los golpeó durante la caída. El juez dijo que la autopsia será clave para saber la mecánica de la muerte, si hubo golpes previos y si hubo consumo de alguna droga.



"En el allanamiento se encontró algún tipo de pastillas y se están haciendo los análisis correspondientes para ver si son de algún tipo de droga ilegal. La existencia o no de droga lo va a dar la autopsia y el análisis toxicológico", afirmó el magistrado en diálogo con TN.



Según el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 63, los llamados a la línea de emergecias 911 los hicieron "uno de los chicos que estaba en el departamento y también un vecino".



Además, respecto a las declaraciones de los jóvenes que acompañaban a Pochettino, mencionó que "en lo que hay total coincidencia es que habían ido a bailar, pasaron por un lugar y fueron al departamento. Y la hermana gemela (de la modelo) no estaba en el lugar".