Con la incertidumbre a flor de piel, los familiares de Maia, la nena de 7 años desaparecida el lunes por la mañana en la zona de Parque Avellaneda, se encuentran conmocionados ya que pasan las horas y la policía no puede dar ni con la niña ni el supuesto sujeto que se la llevó.

Gabriela, tía de Maia, le comentó a Crónica.com.ar que "la mamá de la nena (Stella) se encuentra nuevamente en la comisaría declarando por la desaparición de la nena, mientras tanto el corte va a seguir hasta que aparezca porque no podemos dejar esto así. La policía tiene que seguir buscando porque la tenemos que encontrar".

.

Consultada sobre "Carlitos", el sujeto que fue visto por última vez junto a Maia en la zona, la mujer agregó que "no se del barrio y no lo conozco. Sabemos que se acercó hace poco a mi prima y la nena prometiendo que le daría cosas, pero no sabemos más nada".

La mujer finalizó diciendo que "estamos desesperados por encontrar a Maia, ya no sabemos a quien más recurrir. Les pedimos a la gente que no llame a nuestros teléfonos por llamar, ya que lo tenemos para ver si la policía nos da nuevos datos por la búsqueda".