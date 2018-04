Un policía federal y un delincuente resultaron heridos en un tiroteo iniciado durante un intento de robo en la zona de vías situada a metros del shopping Paseo Alcorta, del barrio porteño de Palermo, a plena luz del día. Uno de los testigos del suceso fue el conductor Marcelo Tinelli, quien tras presenciar lo ocurrido publicó en su cuenta de Twitter: "Tiroteo y heridos en Salguero y las vías. 2 heridos. Horrible momento".

Tiroteo y heridos en Salguero y las vías. 2 heridos. Horrible momento. — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 23 de abril de 2018

Fuentes policiales informaron que el episodio ocurrió pasado el mediodía de ayer, cuando un efectivo de la Policía Federal caminaba vestido de civil por el sendero existente entre las vías del ferrocarril San Martín y Belgrano Norte, de Palermo. En esas circunstancias y unos 20 metros antes de llegar a la calle Salguero, el efectivo fue sorprendido por un hombre armado, que intentó robarle.

El tiroteo conmocionó a los vecinos de la zona, que no salían de la sorpresa por lo sucedido. "A los delincuentes no les importa nada. Ni el lugar ni la hora. Esta zona es muy concurrida y de milagro no hubo que lamentar un hecho peor", dijo una mujer, en la puerta del reconocido centro comercial.

A su vez, otros vecinos advirtieron la presencia de Marcelo Tinelli y optaron por sacarse fotos con el, obviando el dramático suceso.