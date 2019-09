El tío de Navila Selena Garay, la chica de 15 años que fue asesinada de 17 mazazos en la cabeza y enterrada en una casaquinta de la localidad bonaerense de Chascomús, aseguró que su sobrina no es la persona que quedó fimalda viajando en una moto roja junto al imputado.

Pablo, el tío de la joven asesinada, expresó en diálogo con Crónica HD: "La chica que se ve en video viajando con el imputado no es mi sobrina, no es la de la moto. Incluso, dudo que ese hombre sea el jardinero acusado. A mi sobrina la trasladaron en auto, en el coche de la mujer del detenido. Es imposible que la haya paseado por toda la ciudad en moto antes de asesinarla".

Agregó: "Mi sobrina salió de mi casa con zapatillas rosas, un pantalón blanco y un buzo gris. Nada de eso se ve en el aspecto de la chica del video. En las imágenes, puede verse que la joven que está en la parte trasera de la moto tiene una campera negra con capucha, esa prenda no es de mi sobrina, no usa ese tipo de ropa".

LEÉ TAMBIÉN: Así llevaba el asesino a Navila a la quinta donde la mató y la enterró

La fiscal que investiga el femicidio de Navila Selena Garay, la chica de 15 años que fue asesinada de 17 mazazos en la cabeza y enterrada en una casaquinta de la localidad bonaerense de Chascomús, está convencida de que las dos personas que quedaron filmadas viajando en una moto roja son el imputado y la víctima.

Luego, apuntó contra la fiscal que investiga el caso, Daniela Bertoletti, y manifestó: "Lo único que nos muestran es ese video y no es mi sobrina. Les dije que investiguen a la mujer del acusado, Néstor "Lito" Garay (56). Me piden que no hable con los medios porque puede perjudicar la investigación, no les creo".



Navila fue hallada asesinada a golpes y enterrada el pasado domingo en una casaquinta situada en Mercedes 707 de Chascomús, donde el jardinero trabajaba en el mantenimiento del parque. De acuerdo a la reconstrucción del hecho, el 10 de septiembre la menor de edad se fue en un remís hasta la casa de Garay, quien pagó el viaje, y desde allí fue llevada en moto por el acusado hasta el lugar donde fue asesinada.

LEÉ TAMBIÉN: Asesino de Navila dijo que ella le pidió 3.000 pesos para no denunciarlo por abuso



Según la autopsia, la adolescente recibió 17 mazazos en la cabeza que le provocaron fracturas y hemorragias, aunque no se evidenciaron signos de un ataque sexual. El pozo donde se encontró el cadáver tenía unos 60 centímetros de profundidad, estaba tapado con escombros, ramas y tierra y fue descubierto por la dueña de casa que vive en Berazategui, llegó de manera sorpresiva y denunció el hecho ante la policía.



Esa mujer contó que días antes Garay la había llamado para pedirle enterrar en su jardín a un perrito muerto. Si bien la fiscal dijo que el móvil aún no está esclarecido, detectó que entre el jardinero y Navila había un trato frecuente, que tenían algún tipo de relación abusiva con fines sexuales y que el imputado había comentado que la chica lo estaba extorsionando para no denunciarlo.