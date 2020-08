Por Florencia Guerrero

La relación entre el crimen organizado y el mundo del deporte parece cada vez más aceitada. Con la expansión y la consolidación de las bandas delictivas, con sello y nombre propios, la necesidad de licuar en el mercado los activos generados mediante hechos ilícitos llevó al universo narco a valerse de importantes atletas y hasta de sus representantes.

Uno de los futbolistas más reconocidos por su paso por Boca Juniors fue el colombiano Mauricio Chicho Serna, que tras su retiro en 2005 hace un par de años volvió a ser noticia por un proceso judicial que lo involucraba con el lavado de dinero proveniente de la venta de drogas para los herederos de Pablo Escobar Gaviria.

En plena cuarentena, en junio pasado la Justicia Federal de Morón resolvió enviar a juicio al mediocampista, junto con María Isabel Santos Caballero, la viuda del popular narcotraficante; su hijo, Juan Sebastián Marroquín; y otras seis personas procesadas por realizar inversiones inmobiliarias fraudulentas en la Argentina.

"Mis abogados se están encargando, me ha hecho muy mal esta denuncia", declaró el futbolista oriundo de Medellín, ante la decisión fue tomada por el Juzgado Federal Nº 3 de Morón, a cargo de Néstor Barral, tras el pedido realizado en agosto por el fiscal federal 1 de Morón, Sebastián Basso, y del titular de la Procuraduría de Narcocriminaldad (Procunar), Diego Iglesias.

A Serna se lo acusa por realizar un aporte "esencial" para inyectar en el país fondos del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos, vinculado al líder del Cartel de Medellín, con el que la familia Escobar, instalada en Nordelta, mantiene vínculos. De comprobarse la denuncia, podría terminar preso.

Chicho Serna brilló en Boca y en la Selección colombiana.

Aunque parezca novedoso en estas tierras del sur, hay países que tienen tiempo enfrentando este tipo de ilícitos. Por ejemplo, México ocupa la tercera posición entre las naciones proveedoras de capital ilícito a nivel global y en este sentido, los deportistas parecen el tesoro más valioso. Por esa razón, este año se incluyó al fútbol y otras disciplinas en un catálogo de actividades vulnerables al lavado de dinero.

Pero no, no todo es césped en la narcocriminalidad. En abril, desde la prisión rosarina, el ex representante de boxeadores Luis Alberto Paz pidió a la Justicia que le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria. Está detenido desde diciembre de 2018 en una causa por comercio de drogas que el mismo fiscal pidió elevar a juicio y por presunto lavado de activos. Tal es el tenor de Paz que, antes de ser detenido, uno de sus hijos -Martín Fantasma Paz- fue asesinado en un enfrentamiento de su familia con los Cantero, líderes de Los Monos.

Al ex manager de Iron, Luis Alberto Paz le negaron la domiciliaria.

Entre los deportistas que tuvo como mánager estaba Sebastián Iron Liján, el boxeador que hace algo más diez años supo tener dos chances para convertirse en campeón mundial y el año pasado fue detenido por robo, caído en desgracia tras la detención de su representante.

La historia de Carlos Delfino, el basquetbolista de la Generación Dorada que quedó procesado en una investigación que comenzó por una operación inmobiliaria que habría resultado en beneficio de Vicente Pignata, prófugo de la Justicia, investigado y condenado por narcotráfico.

Carlos Delfino quedó procesado por lavado de activos.

Del "fair play" a que se los investigue por lavado.