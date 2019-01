Trapito violó a una joven de 26 años con retraso madurativo en un baño de la Plaza "20 de Febrero", situada en la intersección de las calles Soler y Zufriategui, en el partido bonaerense de Ituzaingó.



Luego de un llamado al número de emergencias, se hizo presente personal policial de la Comisaría 1ra de Ituzaingo, quien con apoyo de móviles y agentes ubicados en la zona, quienes debieron efectuar disparos intimidatorios con balas antitumulto para poder extraer de una heladería al degenerado, identificado como Héctor Darío Carballo, de 38 años y con domicilio en Ramos Mejía, La Matanza, quien de inmediato fue trasladándolo a la comisaría 4ta de Ituzaingó.



El sujeto, se intentó dar a la fuga y acorralado por los vecinos se vio obligado a ingresar en el citado comercio, ubicado en la calle Zufriategui y Las Heras, a pocos metros de la plaza donde gran cantidad de personas hicieron justicia por mano propia, tras conocerse el ataque sobre la mujer.



Mientras tanto, personal femenino de la fuerza realizó la correspondiente contención a la victima, Elizabeth Soledad Tabaré Boudet de 26 años, que sufre un retraso madurativo y tiene la mentalidad de una nena de 10 años, quien según las fuentes policiales indicó: "No me miren, tengo sangre en la cola. Me lastimó, ayudenme".



Luego, y acompañada por su madre, la joven fue trasladada al hospital Posadas donde se le realizaron hisopados. Más tarde es derivada al Cuerpo Medico Morón donde fue asistida por Karina Ragaglia, médica

policía, quien informó que al examen externo: "No presenta signos recientes ni evidentes de origen traumático sobre superficie corporal. Examen ginecológico, Visualización de genitales externos sin lesiones traumáticas. Himen desflorado de antigua data, no obstante ello posee un sangrado vaginal con desgarro en horas 6. Examen de región anal, No se pudo realizar pericias debido a que la víctima se negó rotundamente. Aunque se tomó un hisopado perivaginal y de su ropa interior para pericias de rastro".