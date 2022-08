Una tragedia oscureció la tarde de domingo en Florencio Varela: en la estación Bosques del Tren Roca, una de las formaciones arrolló a dos niños, vecinos de la zona, que jugaban cerca de las vías. Enfurecidos por la tragedia, las familias de las víctimas atacaron al maquinista a cargo del tren en cuestión.

Según confirmó la policía a Crónica HD, los menores de edad estaban jugando arriba de las vías sin advertir lo cerca que estaba la formación. Cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde: uno de ellos, de cinco años, falleció en las vías. El otro niño logró sobrevivir el siniestro, pero se encuentra en grave estado en el hospital local.

En comunicación con los medios, la fuerza de seguridad de la provincia determinó que el accidente "fue inevitable", y que el conductor del tren "no pudo frenar". A pesar de esto, las familias no dudaron en poner la culpa del incidente sobre el maquinista, quien fue agredido y asaltado por familiares de los menores de edad, vecinos y parte de los pasajeros. Eran dos los hombres que iban a bordo de la locomotora eran Maximiliano Daniel Caleta (30) y Nahuel Serrano (33).

En un video publicado a las redes sociales, se puede ver a uno de los dos conductores de tren luego del asalto, sangrando de un corte en la ceja derecha y en la boca. "Me afanaron y me cagaron a palos. Yo no pude hacer nada, la madre no los agarró", llegó a declarar a cámara el maquinista, que logró escapar de las agresiones con la ayuda de un grupo de usuarios del tren.

Las hostilidades no pararon ahí: los familiares del chico confirmado fallecido habrían intentado prender fuego a la formación que arrolló al menor de edad después de agredir al maquinista. Este no fue el único en recibir la violencia de los dolidos familiares de la víctima: al llegar la policía al lugar fueron agredidos por los familiares que estaban en el lugar. Mientras el cuartel de bomberos voluntarios trabajaba para rescatar al niño que está en grave estado, fueron atacados a piedrazos.

A raíz del incidente, Trenes Argentinos informó en su cuenta de Twitter que el servicio del ramal Bosques-Temperley del Tren Roca estará reducido entre Constitución y Florencio Varela. "Servicio reducido entre Plaza Constitución y Florencio Varela, ramal Bosques-Quilmes corto hasta #Berazategui por colisión con persona. 14:18 hs", precisaron desde la red social.