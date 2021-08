Martín Ezequiel Álvarez Giaccio, un argentino de 44 años, es la persona más buscada en España. Está acusado de asesinar a su hijo de dos años en un hotel de Barcelona. .

Hacía ocho días se había separado, y según los investigadores el móvil del crimen fue "castigar" a la madre del bebé porque no aceptaba el fin de la relación.

La policía difundió los cambios que podría haber hecho,

En Argentina esun femicidio vinculado, es decir que se asesina al niño para agredir a la madre. Además de ser agravado por el vínculo porque él es el padre.

Su foto circula por el aeropuerto de Barcelona, por las estaciones de trenes y de micros, por algunos rincones emblemáticos de la ciudad y por las redes sociales.

Se pide ayuda a la población para dar con el prófugo.

El hecho ocurrió en una habitación del hotel Concordia de Barcelona. El martes 24 de agosto, Martín pasó por el departamento de la calle Arizala, en el barrio barcelonés de Sants Badal, a buscar a su hijo “para llevarlo a pasear”.

Durante toda la tarde estuvo en la pileta del hotel con el bebé, filmándolo y sacándole fotos, según testigos. Una mujer dijo que le llamó la atención que se lo mandaba todo el tiempo a la mamá y le hacía decir al chiquito que estaba bien.

.

Por la tarde comenzó a enviarle mensajes a su ex mujer diciéndole que se suicidaría y le había advertido que “se iba a arrepentir”, tras haberlo dejado.

Hasta que economista le mandó un mensaje: "Te dejo en el hotel lo que te merecés”.

Desesperada, la mujer corrió hasta el lugar, al no ser huuésped no la dejaron ingreasar, al alojamiento pero no la dejaron ingresar por no estar registrada entre los huéspedes. Llamó a los Mossos d’Esquadra, la Policía de Cataluña.

El argentino está acusado de matar a su hijo de dos años.

Al ingrsar a la habítación 704 el hombre ya no estaba y tampoco encontraban al bebé. Hasta que uno de los policías miró debajo de la cama. Allí esta el cuerpo del bebé ya sin vida. Según indicaron, la muerte habría sido causada por asfixia.

Álvarez había escapó saltando un paredón. Se tomó un taxi al aeropuerto, pero no hay ningún registro que haya tomado un vuelo, al menos usando su documento.

.

No se comunicó con su padre que vive en Tarragona, ni hizo movimentos con su tarjeta de crédito. Le habría pedido dinero a un familiar. La policía tiene confirmado que llevó dinero para la fuga.

Para los investigadores habría planificado el crimen. De hecho es la primera vez que se llevaba al bebé desde la separación.

Los Mossos d’Esquadra publicaron en sus redes sociales la imagen de Álvarez Giaccio y sus datos: 1,78 metros de altura y hasta diferentes cortes cortes de pelo debido a que creen cambió su look para pasar desapercibido.

La difusión de la policía de Cataluña.

“Buscamos a Martín Ezequiel Alvarez Giaccio como persona relacionada con la muerte de su hijo en Barcelona. Si tienes información llama al 112”, piden las autoridades policiales.

El argentino nacionalizado españo estaba tramitando la separación con su ex mujer. Estaba viviendo en El Vendrell, en Tarragona, a 70 kilómetros de Barcelona. El prófugo no posee denuncias previas de violencia de género ni antecedentes penales.