"Mi mamá 'la Raquel', así le decía, nos amaba. Ella vivía pendiente de nosotros. La veía 20 veces al día. Ese día no llegué. Todavía la espero", dice a Cronica.com.ar Flavia Montes.

Raquel Benavidez, tenía 83 años, cuando el 12 de mayo de 2020 en Godoy, provincia de Santa Fe, un vecino de 77 años que la acosaba ingresa en su casa abusó de ella y murió de un paro cardíaco por el shock. Primero lo declararon inimputable pero finalmente hubo un giro en la causa y será enjuiciado por "violación seguida de muerte".

"Mamá siempre vivió acá. Godoy es una localidad muy chiquita, somos mil habitantes. Un hombre de acá del pueblo la acosó durante un año. Ella me empezó a decir que se le metía en la casa, que la quería tocar, que le decía cosas, que le faltaba el respeto. Cuando me contaba al principio yo pensaba que me estaba inventando, a veces es propio de la edad. Pero me di cuenta que era muy convincente con lo que decía", recuerda Flavia.

"Vivía a media cuadra de mi casa. Yo trabajo todo el día y no podía controlar todo el tiempo. Le pedí ayuda a mis vecinos, que me ayudaron a cuidarla. Ella casi no estaba sola, tenía alguien para dormir, durante el día mi hermana y yo pasabamos todo el tiempo. Estaba muy bien. Tenía sus gatos, sus novelas, ella quería estar en su casa a pesar de que tenía miedo", afirma la hija de la víctima y continúa: "en febrero del año de 2020 lo encontré saliendo de la casa de mi casa de mi mamá, fui coriendo a ver qué habia pasado. Mi mamá estaba llorando, me dijo que la habia manoseado. Lo denuncié. Hable con una de sus hijas para que sepan lo que estaba pasando".

"El 12 de mayo de ese año viene mi hermana gritando que la casa de mamá estaba a oscuras, que algo le había pasado. Desde mi casa llamé al médico de cabecera y me fui corriendo a su casa. Cuando llegue la la encontré muerta, con el pantalón levantado , sin zapaitllas", dice Flavia y se le quiebra la voz.

"Entra el doctor y le digo que yo sabía que había sido Horacio Oria. Ella tenía miedo pero se quería quedar en su casa, y era logico porque ahí estaba toda su vida. En ese momento yo penspé que forcejearon cuando la quiso manosear, se cayó y se mató. El médico me creyó desde el principio, llamó a la policía y los peritos. El pueblo nos apoyo", relata.

"A los dos días me llaman y me dic que mamá fue violada. Yo no me imaginé que la había violado. Casi me muero. El la violó y ella después se murió de un infarto a causa del gran estres que había vivido. No tenía problemas de corazón. Se murió de un infarto a causa del estres y la tristeza de lo que estaba viviendo", afirma la hija.

"Logramos que lo detengan, le dieron prisión domiciliaria. Las hijas decían que era incontrolable, que ellas no podían más con él. Sobraban las pruebas y los testigos. Había 28 personas para declarar al otro día. Lo absolvieron porque no se podía defender. La fiscal apeló. Actualmente está en un neuropsiquiátrico. La jueza dijo que si ella veía que el tiene posibilidades de enfrentar el juicio tiene que hacerlo. Eso si ya tiene 78 años, va ser condenado pero no va preso por la edad que tiene", relata Flavia.

"Hace pocos días me llamaron que él va a juicio, así lo ordenó la jueza, dijo que estpa en condiciones de ser juzgado. Pedimos Justicia. Quien comete un delito tiene que pagar, no importa la edad", sostiene la hija de Raquel.

"Estoy confotme con la Justicia, se hizo mucho y se logro.Podría estar sentado en la vereda de la casa como estaba al otro día de la muerte de mi mama. Me da un poco de paz", afirma

"Espero que lo condenen. La fiscal me dijo que no va ir a la cárcel, por la edad. Me voy a morir con esta angustia, no quiero ni pensar en lo que pasó mi mamá. No llegué, no la pude salvar. El único consuelo que me queda es que se lo condene. Y que en este pueblo hay un antes y un después. Chicas que fueron a declarar que fueron acosadas por él. Sano un poco con la gente que pudo salir a hablar, hay un area de género, las mujeres que salen a pedir ayuda", sostiene .

"Estamos esperando la fecha de juicio, espero que no se demore mucho. No quiero que se muera sin enfrentar el juicio. La fiscal dijo que se va a hacer este año. Pido Justicia por mi Raquel, por mi mamá", reclama.