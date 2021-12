La muerte de un futbolista, de 29 años conmueve a Neuquén. El principal acusado es un piloto de carreras, de 24, que se entregó este martes a la madrugada.

La sospecha es que conducía la camioneta que atropelló y mató a la víctima a la salida de una fiesta en la ciudad de Cipolletti, en Río Negro.

Todo ocurrió el domingo cerca de las 7, cuando una camioneta de color blanco marca BMW X1 y vidrios polarizados circulaba por la calle Julio Dante Salto.

El conductor avanzó sobre un grupo de amigos que salía de una fiesta conocida como Celebrate y que se desarrolló en la Finca La Nonnina, ubicada a metros de la Ruta Nacional 22.

Facundo Castillo, jugador del Club Patagonia de Neuquén, fue trasladado al hospital Pedro Moguillansky con politraumatismos graves, trauma de tórax con fracturas costales y fractura de fémur. Murió a raíz de las graves heridas.

El conductor del vehículo se dio a la fuga por la ruta camino a General Roca.

Según informaron los medios locales LM Neuquén y Diario Negro, varios testigos señalaron a Ramiro Gutiérrez, un piloto de carreras de General Roca que participa a nivel regional en el campeonato conocido como Monomarca Gol, como el conductor de la camioneta.

Se ordenó su detención y una serie de allanamientos. En uno de los operativos realizado este lunes encontraron la camioneta estacionada a unos 20 metros de la Ruta 22, en el acceso a Roca por calle San Juan. Fue secuestrada y se realizan las pericias sobre el vehículo.

También hubo allanamientos en la vivienda de Gutiérrez y en la del padre. En ambos, no lograron ubicarlo. Pero el joven se entregó en la madrugada de este martes junto a su abogado.

Quedó alojado en la comisaría Cuarta de Cipolletti. El abogado del sospechoso aseguró que se trató de un "accidente" y que "hubo una pelea".

"Los chicos bajaron, eran 30 personas contra 15. Dieron reversa, marcha atrás y sin querer atropellan. Estamos hablando de un homicidio culposo por negligencia, con imprudencia, no doloso como está caratulado provisoriamente", agregó

Gutiérrez tiene una fractura de mandíbula de la cual fue operado y por esa razón no se puso antes a disposición de la Justicia, según explicó su defensor.

"Por ahora nosotros estamos trabajando en una causa por homicidio doloso. Luego analizaremos todas las pruebas y veremos cuál es la calificación definitiva que le quedará", explicó el fiscal Pezzetta.

Adelantó que van a pedir que se ordene la prisión preventiva de Gutiérrez por el plazo de ocho meses.

"Es el tiempo que entendemos que comprende la investigación y el juicio, con la tramitación de algún recurso. No quita que si en ese tiempo no se haga el juicio no se extienda la preventiva. Los motivos son el arraigo y el peligro de fuga", detalló en diálogo con FM Capital de Río Negro.