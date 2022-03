Un femicida no solo mata la mujer, si no que arruina la vida de su familia, de sus amigos, de todos aquellos que la querían. Y ellos como pueden tienen que seguir de pie. Primero los mantiene la búsqueda de Justicia, de que el culpable quede tras las rejas.Y para eso tienen que atavesar el dificil camino penal, que la mayoría de ellos no sabe ni cómo comenzar. Después muchos encuentran fuerzas en ayudar a otros que pasan por el mismo dolor, la misma lucha, los mismos obstáculos.

Detrás de cada víctima hay una familia arruinada .

El 12 de enero de 2018 nació la Agrupación Familiares Atravesados por el Femicidio. Fue fundanda por Eva Dominguez, Hugo Capacio, Esther Robledo, Fernanda Albornoz, Gustavo Melmann, Mariano Pizl, Marta Pizl, Marcela Morera y Manuel Iglesias. Todos ellos madres, padres, hermanas de víctimas de femicidio.

.

"Necesitábamos apoyarnos, contenernos. ayudar y escuchar a los familiares a los que les estaba pasando lo mismo que habíamos pasado nosotros", dice a Cronica.com.ar Macerla Morera, mamá de Julieta, que estaba embarazada cuando fue asesinada por su novio y agrega: "Decidimos rearmarnos. y seguir adelante".

"Crecimos y nos fuimos afianzando como grup. pesar de la falta del apoyo del estado. Nuestra experiencia y el camino recorrido es la base para poder seguir acompañando a cada nuevo familiar atravesado por el femicidio desde la escucha", dice a Cronica.comar Eva Dominguez, familiar de Vanesa Soledad Selma quien fue prendida fuego.

"No teníamos nada, salvo nuestras ganas de ayudar a otras familias; pero tampoco habíamos recibido nada hasta ese momento por parte del estado, por lo cual no había nada que perder", continúa Marcela.

Marcela Morera con la foto de su hija víctima de femicidio

"Hoy en la Agrupación somos 180 participantes. Cada uno vive, respira y sufre por todas las chicas que ya no están. En el grupo están representadas unas 130 familias", cuenta Marcela.

Cada vez que se da a conocer un nuevo femicidio , ellos viven ese dolor como propio y pueden ponerse en los zapatos del otro. "Eso es lo que hace que las familias que se unen se sientan apoyadas y comprendidas", dice Marcela, que es una de las encargadas de contactarse con los medios, muchas veces cuando las causas no avanzan o las familias necesitan que algo sea difundido, o que su hija no sea solo un número en una estadística.

"No somos abogados, psicólogos ni asistentes sociales, pero en nosotros encontrarás ayuda y contención", dice a Cronica.com.ar Manuel Iglesias, hermano de Laura víctima de femicidio.

Manuel Iglesias haciendo visible siempre el reclamo por su hemana Laura.

"La agrupación es un mundo de contención dónde todos conocemos como se padece la perdida de un ser amado, y ese dolor nos transforma en solidarios y nos da fuerzas para contener y ser contenidos en lo. momentos más difíciles", sostiene a Cronica.com.ar Hugo Capacio, papá de Dayana, y agrega: "Todos los q formamos parte de atravesados emos canalizado nuestro pesares pero a su ves aprendimos a calmar el dolor de muchas y muchos desde la escucha asesoramiento y acompañamiento".

Hugo Capacio con su hija.

"Lloramos con quien llora reímos con quiénes sonrrien y nos apuntalamos mutuamente cuando cualquiera flaquea sea de atravesados o no ese es nuestro compromiso entregar con amor a quien más nos necesite este dónde este", dice el papá de Dayana

"Esperamos y deseamos que el Estado de una vez por todas se involucre en tareas con acciones reales y que no todo quede en reuniones para tomar un cafecito, informes y la foto. Se necesitan medidas efectivas que logren ayudar no solo a las mujeres que padecen violencia de género sino también gente con criterio y sentido común que sea empática con los familiares de víctimas de femicidio", reclaman desde Atravesados.

Eva Dominguez con Vanesa en en pecho.

Pero además de la lucha por Justicia, por más recursos, por que se cumpla con la ley Brisa para los hijos de las víctimas, está la contención. Sostenerse unos a otros, sobre todo en estas fechas cuando las ausencias se hacen más presentes como la Navidad, Año Nuevo. Allí se juntan para brindar juntos.

Conocen el nombre de cada una de las víctimas, hablan de ellas, las recuerdan. Lloran pero también se rién, se alegran por la Justicia obtenida en cada caso, se deprimen ante cada nuevo femicidio, re revelan frene a la flata de acción. Pero sobretodo se acompañan, se contienen, en vidas que ya nunca volverán a ser como las que tenían con sus hijas, sus hermanas, sus madres vivas.

Como todos los años vana llevar su bandera y las fotos de las víctimas a la marcha del 8M por el Día Internacional de la Mujer.

Ellos pudieron desde su dolor pensar en el otro y construir un espacio de vida entre tanta muerte.

.

Para las familias que necesiten comunicarse con la agrupación lo pueden hacer por Twitter @atravesadosx o en Facebook Atraveados por el Femicidio.