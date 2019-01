Una mujer con retraso madurativo fue hallada violada, golpeada y estrangulada en su casa de la localidad bonaerense de Virreyes Oeste y para esclarecer el caso será clave la comparación de la dentadura de los tres sospechosos que tiene el crimen con las mordeduras que el asesino dejó en los brazos de la víctima.



La víctima fue identificada como Elizabeth Alejandra Toledo quien, de acuerdo al testimonio de su familia, tenía un retraso madurativo, y por su homicidio la Justicia tiene en la mira a sus últimas tres parejas, quienes convivieron con ella en forma alternada en el mismo sitio donde se cometió el crimen.



Si bien trascendió este miércoles, el cadáver de Toledo fue hallado el domingo alrededor de las 6 de la madrugada en una habitación de madera tipo altillo, en el segundo nivel de una precaria vivienda ubicada en Boedo y Gorriti del barrio Presidente Perón, en Virreyes Oeste, partido de San Fernando, en el noreste del conurbano bonaerense.



El cuerpo de la víctima estaba desnudo y con visibles golpes en el rostro y boca arriba en uno de los colchones tirados en ese ambiente desamoblado.

La autopsia determinó después que Toledo había sido sometida sexualmente por vía vaginal y anal, que le habían dado una paliza -sobre todo golpes en la cabeza-, y que la causa de muerte fue un estrangulamiento manual.



Los médicos forenses además encontraron en los antebrazos de la víctima marcas de mordeduras que podrían terminar siendo clave para esclarecer el asesinato.



El caso comenzó a ser investigado por la fiscal Bibiana Santella, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de San Fernando, y efectivos de la comisaría Virreyes Oeste, la 4ta. de San Fernando.



La actual pareja de Toledo, un hombre identificado como Miguel Saturnino Rolón, fue la persona que llamó al 911 para reportar el hallazgo del cuerpo.



Si bien primero declaró como testigo, la fiscal Santella luego le comunicó que quedaba imputado e investigado como sospechoso, pero no es el único.



"Esta mujer convivió en ese sitio con tres hombres, con algunos de ellos hasta hace poco y con todos tuvo relación de pareja según declararon los testigos”, manifestó una fuente judicial.



Por ello, aparte de Rolón, la fiscal tiene en la mira a otra ex pareja identificada en la causa como "el tío Jorge" y otro hombre llamado "Fernando", quienes también están bajo investigación.



Por ello, una de las primeras medidas que ordenó Santella es que lo expertos en odontología forense de la Policía Científica de La Plata que ya trabajan en el caso tomen a cada uno de los tres sospechosos un molde con una muestra de sus mordeduras.



"Estos expertos cotejaran la impronta de la mordida que dejó el asesino en los antebrazos de la víctima con las marcas que deja la mordedura de cada uno de los investigados. Es como una huella digital, nadie tiene la misma mordida", explicó a un investigador judicial.



La misma fuente adelantó que de acuerdo a lo que ven los peritos odontólogos, al autor del crimen le falta alguna pieza dental, pero también sucede lo mismo con los sospechosos.



Las pruebas de ADN también van a ser clave para esclarecer el caso, ya que la fiscal ordenó que se tomen hisopados vaginales y anales en busca de semen, así como también muestras del cuello de la víctima y la zona de la mordedura, para ver si el asesino dejó en alguno de esos sitios su perfil genético.



"Que aparezca ADN de los sospechosos en la casa no será algo inusual porque los tres vivieron allí. Lo importante es el ADN que se encuentre en el cuerpo de la víctima”, afirmaron fuentes.

La fiscal tampoco descarta que el asesino no haya sido ninguna de las parejas de la víctima.