Vecinos de Rafael Castillo intentaron linchar a un hombre denunciado por el supuesto abuso de dos de sus nietas. El hecho ocurrió frente a las cámaras de Crónica HD, que se había acercado al lugar a obtener testimonios sobre el tema.

Un grupo de personas penetró por la fuerza en la modesta casa del hombre, llamado Valentín, quien se refugió en el interior de la vivienda y de esa manera logró evitar la agresión.

El principal testimonio en su contra lo aportó Daiana, su nuera, quien lo acusa de abusar de sus dos pequeñas hijas de 11 y 12 años. "El año pasado, cuando yo estuve internada acompañando a mi tercera hija, el papá de mis nenas las dejaba con él. Y ellas me dicen que él se tiraba en su cama, las tocaba...", contó.

"Él está libre y anda como si nada, lo denuncié pero en la Fiscalía número 4 de San Justo me dijeron que tengo que esperar porque es la casa de él", se quejó Daiana. La mujer también dijo que hay una denuncia previa sobre un abuso contra una de sus hermanas menores intentado por el hombre en una fiesta de cumpleaños.

Valentín negó las acusaciones. “Yo no digo que la nena invente, pero no abusé de la nena. ¿Abrazarla y besarla en la mejilla es abusar?", se defendió.

Para agravar el cuadro, Juan, hijo del acusado, también cree que su papá cometió abuso y hasta confesó que tomó venganza por mano propia: "Apenas me enteré lo golpeé mal. Yo confiaba en él, pero me sacó de quicio. Yo le digo: 'No te quiero pegar más, me duele hacerlo, pero más me duele lo que le hacés a mi hija'".