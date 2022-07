Una familia de la ciudad cordobesa de General Deheza fue víctima de un lamentable episodio. Es que luego de viajar más de 200 kilómetros hasta Córdoba capital para que su bebé pueda ser operado de un tumor en la cabeza, mientras esperaban les robaron el auto y ahora no tienen como movilizarse.

El hecho tuvo lugar el lunes pasado por la noche. De acuerdo a lo que contó, la víctima del asalto, Saúl Álvarez, en diálogo con el medio local "Arriba Córdoba", salió a comer a un restaurante y dejó el vehículo estacionado en cercanías a la clínica Vélez Sarsfield, donde está internado su hijo. Sin embargo, en cuestión de minutos, cuando regresó, el vehículo ya no estaba.

El vehículo robado es un Ford Ka blanco (Gentileza Facebook/Saúl Álvarez).

“Pedí la comida, a los 20 minutos fui al auto a buscar mis cigarrillos y ya no estaba”, sostuvo el hombre. Lo llamativo es que pese a que había dos policías en la zona, ninguno de ellos logró advertir la situación delictiva y no hay rastros ni datos sobre el auto robado: “Intentaron localizarlo con las cámaras, pero no vieron nada", expresó.

El auto robado es un Ford Ka blanco de cuatro puertas, que no tiene vidrios polarizados y posee una calcomanía del motociclista Valentino Rossi. La patente es: AA366UD.

En ese sentido, el hombre manifestó indignado que solo había querido tomarse unos minutos de respiro en medio de la delicada situación de salud que atraviesa su hijo: "Quise salir a despejar la cabeza y no pude”.

Es por eso que el robo de su vehículo les genera un problema, ya que pese a que su hijo ya fue operado, el tratamiento es largo, de manera que la familia deberá permanecer mucho tiempo en la ciudad, y no tiene movilidad.

Sumado a que el hombre tiene otro pequeño de cinco años que quedó con sus abuelos, a quien debían practicarle esta semana unos estudios médicos y hoy, este escenario complica aún más las cosas.