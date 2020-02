Tres delincuentes armados con cuchillos sorprendieron a un joven que salía de trabajar en City Bell e intentaron robarse su moto. Sin embargo, la víctima actuó más rápido y salió corriendo con las llaves del vehículo. Como los ladrones no pudieron llevarse el rodado, lo rompieron a golpes.

El tremendo suceso ocurrió en las calles Alvear y 15A, en la localidad bonaerense de City Bell, partido de La Plata. Según relató la víctima, salió de trabajar y se quedó unos minutos revisando su celular arriba de su moto. Cuando levantó la vista, vio cómo delincuentes armados con cuchillos corrían hacía él y no tardó en salir corriendo con la llave de su moto en su poder.

"Corrí seis cuadras sin parar hasta que un vecino se dio cuenta de lo que pasaba y me dejó entrar en su casa. Gracias a Dios pude irme. Si esos ladrones me atrapaban, no la contaba. Estaban fuera de sí, muy violentos", relató la víctima.

Cámaras de seguridad captaron el primer ataque y, también, registraron cómo los delincuentes volvieron a la escena del delito para destrozar a golpes la moto del joven, envueltos en bronca por no haber podido robarla.

Imágenes impactantes