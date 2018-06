Un violador que atacaba a las víctimas a la salida de un boliche quedó detenido. La Policía de la Ciudad logró dar con el agresor sexual luego de rastrear las redes sociales del lugar y revisar las cámaras de seguridad. La División Delitos Contra la Salud de la Policía de la Ciudad efectuó la detención de un hombre, en la localidad bonaerense de Avellaneda, imputado por el abuso sexual de una mujer, pero investigan si fue autor de otros hechos semejantes.

La víctima, en su denuncia, declaró que el abusador la abordó a la salida de un local bailable del barrio de Almagro y que, mediante engaños, la obligó a subirse a su vehículo, Renault Kangoo, donde fue atacada y ultrajada. Ante las preguntas de los policías, la víctima pudo aportar la descripción de la camioneta en la que había sido agredida sexualmente y el nombre de pila de su atacante.

Con los datos aportados comenzaron las tareas investigativas para dar con la identidad y el paradero del agresor. Es así que se inició un rastreo de las redes del boliche y las páginas de acceso público, así como también a través de las cámaras de seguridad que lograron identificar el vehículo en el que se movilizaba el sospechoso.

Con la información recabada, el magistrado a cargo de la investigación ordenó escuchas telefónicas y pesquisas encubiertas, pudiendo de esta manera identificar el domicilio del agresor en la localidad bonaerense de Avellaneda. Recabadas todas las pruebas fueron remitidas al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°34, a cargo de la jueza Laura Bruniard, que libró una orden de allanamiento en la casa del imputado, concretando su aprehensión.

Luego de realizadas las actas de rigor, el detenido fue trasladado a dependencias policiales bajo los cargos de "abuso sexual". La víctima tuvo la fuerza de sobreponerse y poder hacer la denuncia para así dar con el agresor, que no sería la primera vez que cometía un ataque. Por el momento está imputado por este hecho de Almagro pero no se descarta que haya más y se le amplíe la acusación.

El imputado todavía no fue indagado, aunque podría hacer uso de su derecho a negarse a declarar si así se lo recomienda su abogado. La violación es un delito de instancia privada, si la víctima no realiza la denuncia no se puede llevar adelante la investigación. En este caso además aportó todos los datos que podía para poner preso a su agresor y que nadie más sea atacado por él.