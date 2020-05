En plena cuarentena obligatoria, Ana María Rinaldi debió visitar el estudio de Crónica HD para denunciar públicamente a su ex pareja que continúa amenazándola desde la cárcel de la localidad bonaerense de Magdalena, donde cumple una condena por violencia de género.

La víctima aseguró que al salir de su casa para dirigirse a la entrevista en el canal, encontró un cuchillo en la puerta de su casa. Agregó: "Me llegan mensajes a mi teléfono a toda hora, estoy vigilada. Me dice que está llegando mi fin, que me queda poco. Asegura que me queda poco tiempo de vida. El último 8 de marzo me dijo que disfrute el día de la mujer porque iba a ser el último para mí".

.

Detalló que Fernando Raúl Galante, su ex pareja y el hombre que le hizo perder un embarazo de mellizos a golpes, que además la raptó y la violó, está en prisión preventiva pero con la posibilidad de comunicarse todo el tiempo con el mundo exterior. Por lo tanto, no sabe cuánto tiempo más va a permanecer a salvo.

"No es un mensaje o dos, son muchísimos todos los días. Generalmente, me escribe de madrugada. La situación está denunciada ante la Justicia y nadie toma ninguna medida. No solo corre riesgo mi vida sino que también mi familia. Tiene gente que trabaja para él y me vigilan constantemente", expresó.

Galante permanece preso en la Unidad N° 35 de Magdalena, acusado de "lesiones leves agravadas por el vínculo, abuso sexual con acceso carnal, rapto y amenazas" y podría recibir una condena de 15 años.