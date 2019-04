"Con esta que me compré les doy a los dos, eh, ojo con mi hija. Esta es la última advertencia", publicó en su cuenta de Facebook José Luis Antonio Quispe, ex marido de Paola Mamaní, en una clara amenaza para que su ex pusiera fin a la relación con su novio. El hombre, con antecedentes de violencia, tiene una orden de restricción perimetral de acercamiento a la casa de su ex pareja.

La decisión judicial se tomó después de que la mujer lo denunciara por haberla atacado alcoholizado y haberle hecho un corte en el pecho. "Sigue merodeando mi casa y apuntándome con un arma de fuego, como si nada", contó la mujer a El Tribuno de Salta. "Pasa casi todos los días por mi casa en su auto, me insulta y amenaza con matarnos a mí y a mi hija. Lleva en el auto una escopeta y me apunta", añadió.

Tres años atrás, Mamaní se separó de Quispe por los reiterados episodios de violencia. En el último tiempo ella empezó una nueva relación y su ex pareja se enfureció y le mandó una foto por Facebook.